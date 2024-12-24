Экс-полпред в УрФО Цуканов съел шпроты, которыми отравились две женщины на Урале

Posted 24 декабря, 15:28
Published 24 декабря, 15:28
Modified 24 декабря, 15:30
Updated 24 декабря, 15:30
Николай Цуканов решил протестировать шпроты марки «За Родину», которыми на днях отравились две женщины в Екатеринбурге.
О том, что пострадавшие попали в больницу с диагнозом «ботулизм», стало известно 18 декабря. Сообщалось, что покупательница приобрела баночку консервов на рынке у продавца, торговавшего из машины.
Экс-полпред президента в Уральском федеральном округе возмутился тем, что рыбные пресервы калининградской марки «За Родину» начали снимать с продажи, не разобравшись, и решил провести эксперимент над собой.
Николай Цуканов опубликовал в своем телеграм-канале ролик, где ест шпроты этой торговой марки.
Когда они отравились и чем? Никто не стал разбираться. Я сейчас попробую (шпроты — прим.ред), — заявил Цуканов.
Он призвал всех таким же образом поддержать производителя балтийской консервированной кильки.
Ранее стало известно, что шпроты, которыми отравились уральцы, могли быть подделкой.