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Posted 24 декабря, 15:28

Published 24 декабря, 15:28

Modified 24 декабря, 15:30

Updated 24 декабря, 15:30

Экс-полпред в УрФО Цуканов съел шпроты, которыми отравились две женщины на Урале

Экс-полпред в УрФО Цуканов съел шпроты, которыми отравились две женщины на Урале

24 декабря 2024, 15:28
Фото: 1MI.
Бывший полномочный представитель президента публично употребил рыбные консервы, в которых на днях нашли ботулизм. Цуканов купил шпроты той же марки.

Николай Цуканов решил протестировать шпроты марки «За Родину», которыми на днях отравились две женщины в Екатеринбурге.

О том, что пострадавшие попали в больницу с диагнозом «ботулизм», стало известно 18 декабря. Сообщалось, что покупательница приобрела баночку консервов на рынке у продавца, торговавшего из машины.

Экс-полпред президента в Уральском федеральном округе возмутился тем, что рыбные пресервы калининградской марки «За Родину» начали снимать с продажи, не разобравшись, и решил провести эксперимент над собой.

Николай Цуканов опубликовал в своем телеграм-канале ролик, где ест шпроты этой торговой марки.

Когда они отравились и чем? Никто не стал разбираться. Я сейчас попробую (шпроты — прим.ред), — заявил Цуканов.

Он призвал всех таким же образом поддержать производителя балтийской консервированной кильки.

Ранее стало известно, что шпроты, которыми отравились уральцы, могли быть подделкой.

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