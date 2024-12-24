Эта запеченная курочка с клюквой порадует вкусом — слюнки потекут даже у приверед

В духовку, разогретую до 180 градусов, отправляем наших цыплят на противне и запекаем около 50 минут, поливая их каждые 15 минут маринадом. Затем достаньте противень из духовки и слейте лишний жир. На этом этапе необходимо добавить клюкву. Противень опять отправляется в духовку, курочка запекается еще 10 минут.