Эта запеченная курочка с клюквой порадует вкусом — слюнки потекут даже у приверед

Posted 24 декабря, 14:09
Published 24 декабря, 14:09
Modified 24 декабря, 14:11
Updated 24 декабря, 14:11
Для приготовления запеченной курочки приготовьте следующие ингредиенты:
Тушки покупайте небольшие — не более 1 кг весом, чтобы они как следует пропеклись и пропитались маринадом. Его готовят так: смешивают соевый соус с маслом, уксусом, перцем и медом, солят по вкусу. Курицу обильно натирают маринадом и оставляют для пропитки.
Затем нужно нарезать апельсин дольками и нашпиговать тушки — кусочки вставляйте в полости между кожей и мясом. Апельсиновый сок не выливайте, а добавьте к маринаду.
В духовку, разогретую до 180 градусов, отправляем наших цыплят на противне и запекаем около 50 минут, поливая их каждые 15 минут маринадом. Затем достаньте противень из духовки и слейте лишний жир. На этом этапе необходимо добавить клюкву. Противень опять отправляется в духовку, курочка запекается еще 10 минут.
Ягоды должны прогреться, но не лопнуть. Мне лично нравится, когда ягоды остаются целыми и лопаются во рту, разливаясь приятной кислинкой. Хотя можно и пюрировать их до состояния соуса и подать в соуснике, — пишет автор рецепта в telegram-канале «Едим дома».
Подайте курицу в ягодно-фруктовом маринаде в новогоднюю ночь, и ваши близкие обязательно оценят ваши кулинарные способности.
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Источник: telegram-канале «Едим дома».