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Posted 24 декабря, 14:09

Published 24 декабря, 14:09

Modified 24 декабря, 14:11

Updated 24 декабря, 14:11

Эта запеченная курочка с клюквой порадует вкусом — слюнки потекут даже у приверед

Эта запеченная курочка с клюквой порадует вкусом — слюнки потекут даже у приверед

24 декабря 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Куриное мясо хорошо сочетается с ягодно-фруктовыми соусами. Попробуйте приготовить курицу, запеченную с клюквой и дольками апельсина. У этого блюда необыкновенный аромат, а вкус просто божественный.

Для приготовления запеченной курочки приготовьте следующие ингредиенты:

  • 2 тушки цыплят-бройлеров;
  • 1 апельсин;
  • 1 стакан свежей или мороженой клюквы;
  • 50 миллилитров соевого соуса;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка молотого черного перца;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 1 столовая ложка белого винного уксуса.
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Тушки покупайте небольшие — не более 1 кг весом, чтобы они как следует пропеклись и пропитались маринадом. Его готовят так: смешивают соевый соус с маслом, уксусом, перцем и медом, солят по вкусу. Курицу обильно натирают маринадом и оставляют для пропитки.

Затем нужно нарезать апельсин дольками и нашпиговать тушки — кусочки вставляйте в полости между кожей и мясом. Апельсиновый сок не выливайте, а добавьте к маринаду.

Готовую запеченную курицу можно украсить веточками зелениГотовую запеченную курицу можно украсить веточками зелени
Готовую запеченную курицу можно украсить веточками зелени. Фото: Изображение Midjourney

В духовку, разогретую до 180 градусов, отправляем наших цыплят на противне и запекаем около 50 минут, поливая их каждые 15 минут маринадом. Затем достаньте противень из духовки и слейте лишний жир. На этом этапе необходимо добавить клюкву. Противень опять отправляется в духовку, курочка запекается еще 10 минут.

Ягоды должны прогреться, но не лопнуть. Мне лично нравится, когда ягоды остаются целыми и лопаются во рту, разливаясь приятной кислинкой. Хотя можно и пюрировать их до состояния соуса и подать в соуснике, — пишет автор рецепта в telegram-канале «Едим дома».

Подайте курицу в ягодно-фруктовом маринаде в новогоднюю ночь, и ваши близкие обязательно оценят ваши кулинарные способности.

Ранее мы рассказывали о том, какие закуски с красной икрой можно приготовить для новогоднего стола.

Источник: telegram-канале «Едим дома».

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Мед#Курица#КЦ#Еда и напитки#Оливковое масло#Апельсин#Новогодний стол#Соевый соус#Винный уксус#Кулинарный рецепт
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