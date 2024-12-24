Эти предметы крадут ваш сон: 3 вещи, которые давно пора выкинуть из спальни

Posted 24 декабря, 14:49
Published 24 декабря, 14:49
Modified 24 декабря, 14:51
Updated 24 декабря, 14:51
Со временем наполнитель в них слеживается комками, подушка сплющивается. Спать на ней крайне неудобно, однако далеко не все спешат расставаться с привычной вещью. А ведь она становится источником пыли, аллергенов и неприятного запаха.
Приобретите новые постельные принадлежности, а от старых избавьтесь — дышать в спальне сразу станет легче.
Еще один «враг» комфортного утра — объемные коврики у кровати. Они не только могут стать причиной падения, но и создают ощущение загроможденности, — пишет портал Pravda.ru.
Специалисты по интерьеру уверяют, что в спальне не должно быть тяжелых объемных предметов, которые быстро накапливают пыль. Главное условие — свободное чистое пространство и свежий воздух.
Хорошо, если вы регулярно занимаетесь спортом. Но вспомните, сколько времени вы уже не садились на некогда любимый велосипед? Если эта объемная вещь стоит в вашей спальне и вы постоянно спотыкаетесь об нее, уберите ее подальше. Во-первых, спросонья можно получить серьезную травму, а, во-вторых, на тренажере постоянно скапливается пыль, которой вы дышите.
Ранее эксперты назвали пять причин чаще менять постельное белье.