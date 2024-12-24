Эти предметы крадут ваш сон: 3 вещи, которые давно пора выкинуть из спальни

Хорошо, если вы регулярно занимаетесь спортом. Но вспомните, сколько времени вы уже не садились на некогда любимый велосипед? Если эта объемная вещь стоит в вашей спальне и вы постоянно спотыкаетесь об нее, уберите ее подальше. Во-первых, спросонья можно получить серьезную травму, а, во-вторых, на тренажере постоянно скапливается пыль, которой вы дышите.