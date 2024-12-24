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Posted 24 декабря, 14:49

Published 24 декабря, 14:49

Modified 24 декабря, 14:51

Updated 24 декабря, 14:51

Эти предметы крадут ваш сон: 3 вещи, которые давно пора выкинуть из спальни

Эти предметы крадут ваш сон: 3 вещи, которые давно пора выкинуть из спальни

24 декабря 2024, 14:49
Фото: Изображение Flux.1Schnell.
Рубрика
Дом и сад
Из-за каких вещей в спальне плохо спиться? Может, дело в старом кресле или пыльных книгах? Порой лишний хлам мешает Морфея делать свою работу — вы просыпаетесь утомленным и с головной болью. Вот список предметов, от которых пора избавиться.

Старые неудобные подушки

Со временем наполнитель в них слеживается комками, подушка сплющивается. Спать на ней крайне неудобно, однако далеко не все спешат расставаться с привычной вещью. А ведь она становится источником пыли, аллергенов и неприятного запаха.

Приобретите новые постельные принадлежности, а от старых избавьтесь — дышать в спальне сразу станет легче.

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Вытертые прикроватные коврики

Еще один «враг» комфортного утра — объемные коврики у кровати. Они не только могут стать причиной падения, но и создают ощущение загроможденности, — пишет портал Pravda.ru.

Специалисты по интерьеру уверяют, что в спальне не должно быть тяжелых объемных предметов, которые быстро накапливают пыль. Главное условие — свободное чистое пространство и свежий воздух.

Спортивные тренажеры

Хорошо, если вы регулярно занимаетесь спортом. Но вспомните, сколько времени вы уже не садились на некогда любимый велосипед? Если эта объемная вещь стоит в вашей спальне и вы постоянно спотыкаетесь об нее, уберите ее подальше. Во-первых, спросонья можно получить серьезную травму, а, во-вторых, на тренажере постоянно скапливается пыль, которой вы дышите.

Что еще мешает комфортному сну

  • Тяжелые портьеры. Они кажутся уютными, но собирают пыль и аллергены.
  • Телевизор и компьютер. Когда ваша спальня превращается в филиал магазина электроники, не удивительно, что мозг не отключается на ночь.
  • Громоздкая мебель. Тяжелые комоды и темные старые шкафы не способствуют расслаблению и отдыху.

Ранее эксперты назвали пять причин чаще менять постельное белье.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Мебель#Телевизор#Сон#Компьютер#Тренажеры#Дом и сад#КЦ#Аллергены#Подушки#Спальня#Коврики#Портьеры
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