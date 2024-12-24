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Posted 24 декабря, 09:04

Published 24 декабря, 09:04

Modified 24 декабря, 09:05

Updated 24 декабря, 09:05

В Нижнем Тагиле сотрудники ГАИ ведут скрытое патрулирование улиц

ГАИ в Нижнем Тагиле ведет скрытое патрулирование

24 декабря 2024, 09:04
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГАИ ведут скрытое патрулирование улиц

Инспекторы ГАИ передвигаются по Нижнему Тагилу на машинах без опознавательных знаков и ведут съемку. Так ведомство выявляет нарушителей ПДД.

В Нижнем Тагиле сотрудники ГАИ начали вести скрытое патрулирование дорог. Во внимании инспекторов — пешеходные переходы.

В течение 2024 года ДТП в городе унесли жизни двоих человек, еще 46 человек были травмированы в результате наездов транспортных средств. На переходах произошло 24 аварии.

Сотрудники инспекции ездят по Нижнему Тагилу на машинах без опознавательных знаков и ведут съемку. Таким образом правоохранители выявляют нарушителей ПДД.

Также «зебры» находятся во внимании и во время службы инспекторов в патрулях. В Нижнем Тагиле почти 300 камер фиксируют нарушения.

В отделе пропаганды Госавтоинспекции жителям напоминают, что водитель, не пропустивший на переходе пешехода, может получить штраф до 2,5 тысяч рублей. В ведомстве призывают пешеходов и водителей быть предельно внимательными на дорогах.

Ранее оцевидцы помогли владельцу автомобиля потушить его загоревшийся автомобиль.

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