ГАИ в Нижнем Тагиле ведет скрытое патрулирование

Posted 24 декабря, 09:04
Published 24 декабря, 09:04
Modified 24 декабря, 09:05
Updated 24 декабря, 09:05
В Нижнем Тагиле сотрудники ГАИ начали вести скрытое патрулирование дорог. Во внимании инспекторов — пешеходные переходы.
В течение 2024 года ДТП в городе унесли жизни двоих человек, еще 46 человек были травмированы в результате наездов транспортных средств. На переходах произошло 24 аварии.
Сотрудники инспекции ездят по Нижнему Тагилу на машинах без опознавательных знаков и ведут съемку. Таким образом правоохранители выявляют нарушителей ПДД.
Также «зебры» находятся во внимании и во время службы инспекторов в патрулях. В Нижнем Тагиле почти 300 камер фиксируют нарушения.
В отделе пропаганды Госавтоинспекции жителям напоминают, что водитель, не пропустивший на переходе пешехода, может получить штраф до 2,5 тысяч рублей. В ведомстве призывают пешеходов и водителей быть предельно внимательными на дорогах.
Ранее оцевидцы помогли владельцу автомобиля потушить его загоревшийся автомобиль.