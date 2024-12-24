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Posted 24 декабря, 00:57

Published 24 декабря, 00:57

Modified 24 декабря, 00:57

Updated 24 декабря, 00:57

Груздев назвал актуальные тенденции в сфере логистики и озвучил прогноз на 2025 год

Груздев назвал актуальные тенденции в сфере логистики и озвучил прогноз на 2025 год

24 декабря 2024, 00:57
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
Борис Груздев, руководитель Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону, рассказал о текущих тенденциях в логистической отрасли и планах на ближайший год.

По его словам, внутренний рынок грузоперевозок демонстрирует заметный рост, что связано с увеличением производства и локализацией предприятий.

В 2024 году объем грузоперевозок по Сибирскому региону удвоился, обеспечив 40% выручки от всех предоставляемых услуг. Для дальнейшего развития управление активно работает над созданием новых маршрутов и улучшением существующих транспортных путей. Об этом пишет nsk.kp.ru.

Груздев отметил, что особое внимание уделяется международному сотрудничеству. В этом году продолжалось взаимодействие с Китаем, где участники рынка адаптировались к изменившимся правилам и находили компромиссы для проведения финансовых операций. Также активно развиваются отношения со странами СНГ, включая Казахстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан. В рамках соглашений о межгосударственном обмене отправлениями обсуждаются возможности расширения перечня предоставляемых услуг.

Среди востребованных услуг в Новосибирске Борис Груздев выделил перевозку крупногабаритных опасных грузов, а также доставку почтовых отправлений категории «стандарт». В числе реализованных проектов 2024 года — сотрудничество с Центральной избирательной комиссией, в рамках которого была организована масштабная доставка выборной документации для президентских выборов.

Кроме того, управление участвовало в уникальных перевозках культурных ценностей. В Новосибирск были доставлены археологические находки и предметы быта народов Чукотки. Эти грузы транспортировались в Новосибирск из Москвы и Анадыря при строгом соблюдении температурных условий и уровня влажности, что стало важным элементом их сохранности.

Для повышения качества предоставляемых услуг внедряются современные технологии: совершенствуются IT-системы и цифровизируются бизнес-процессы. Однако одной из ключевых проблем отрасли остается нехватка квалифицированных водителей. Борис Груздев подчеркнул, что эти специалисты играют решающую роль в обеспечении бесперебойной работы логистики. Для решения кадрового вопроса компании предлагают улучшенные условия труда, но необходимы также государственные программы, направленные на привлечение молодых специалистов.

В качестве перспективных направлений развития в логистике обсуждается использование беспилотных летательных аппаратов и автономных грузовиков. Однако, по словам Груздева, такие технологии не подходят для транспортировки государственной корреспонденции и ценных грузов. Эти отправления требуют сопровождения подготовленных специалистов, которые могут гарантировать их безопасность.

На 2025 год управление ставит задачу увеличения объемов грузоперевозок, роста экономических показателей и расширения спектра услуг. Эти меры направлены на укрепление позиций отрасли и дальнейшее развитие логистики в Сибирском регионе.

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