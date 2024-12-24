Груздев назвал актуальные тенденции в сфере логистики и озвучил прогноз на 2025 год

Груздев отметил, что особое внимание уделяется международному сотрудничеству. В этом году продолжалось взаимодействие с Китаем, где участники рынка адаптировались к изменившимся правилам и находили компромиссы для проведения финансовых операций. Также активно развиваются отношения со странами СНГ, включая Казахстан, Узбекистан, Армению и Азербайджан. В рамках соглашений о межгосударственном обмене отправлениями обсуждаются возможности расширения перечня предоставляемых услуг.