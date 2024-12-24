Как выбрать браслет на руку

Золото — это благородный металл, который ассоциируется с роскошью и престижем. Оно устойчиво к коррозии, долговечно и представлено в различных оттенках: желтое, белое и розовое. Золотые браслеты могут быть как лаконичными и минималистичными, так и богато украшенными камнями. Этот материал идеально подойдет для тех, кто ценит классику, элегантность и готов инвестировать в качественное ювелирное изделие. Стоит помнить, что золото, особенно белое, может содержать никель, который вызывает аллергию у некоторых людей.