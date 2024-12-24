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Posted 24 декабря, 14:53

Published 24 декабря, 14:53

Modified 24 декабря, 14:55

Updated 24 декабря, 14:55

Стало известно, кто погиб в Екатеринбурге во время пожара в старом доме

Карма или случайность: в Екатеринбурге сгорел мужчина с любовницей

24 декабря 2024, 14:53
Фото: 1MI.

Стало известно, кто погиб в Екатеринбурге во время пожара в старом доме

23 декабря во время пожара в екатеринбургском деревянном доме сгорел женатый мужчина и отец троих детей со своей знакомой. Детей мужчина заранее отвел к бабушке, чтобы выпивать спиртное с гостьей.

Стало известно кто погиб во время недавнего пожара в столице Среднего Урала на улице Вишневой. В неожиданно вспыхнувшем старом доме находилось 8 человек. Двое из жильцов погибли во время возгорания. СК Свердловской области провели проверку по факту гибели, а теперь стали известны подробности.

Выяснилось, что в доме оборвалась жизнь двух людей разного пола. Мужчине было 47 лет, он муж и отец троих детей. В момент произошедшего дома был лишь он и не его супруга, а знакомая женщина на три года его старше. Именно по этой причине детей мужчина отвел к бабушке на другой этаж этого же дома, сообщает E1.RU.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жена погибшего отрицает возможность романтической связи супруга с гостьей. Однако, она рассказала, что незадолго до пожара их общая знакомая неоднократно приходила к мужу. Перед визитом она звонила женщине, спрашивая можно ли прийти в гости к ее мужу и поболтать с ним, выпить алкоголь. Несмотря на то, что супруга была против, они все-таки собирались в квартире.

Этот день не стал исключением, но встреча закончилась трагедией: женатый мужчина и его знакомая сгорели в доме.

Напомним, что ранее в Челябинской области после пожара нашли тела пожилой супружеской пары.

Два человека погибли во время пожара в поселке в Свердловской области
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