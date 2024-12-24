Карма или случайность: в Екатеринбурге сгорел мужчина с любовницей

Выяснилось, что в доме оборвалась жизнь двух людей разного пола. Мужчине было 47 лет, он муж и отец троих детей. В момент произошедшего дома был лишь он и не его супруга, а знакомая женщина на три года его старше. Именно по этой причине детей мужчина отвел к бабушке на другой этаж этого же дома, сообщает E1.RU.