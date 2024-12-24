Каждый пятый житель Нижнего Тагила получает алкоголь в подарок на Новый год

Такой подарок получают 20% мужчин в возрасте 35-45 лет и 15% из тех, кто моложе. Каждый девятый местный житель, который не пьет, привык получать спиртное. Многих из них это раздражает, однако некоторых он устраивает. По их словам, потом они его дарят другим людям.