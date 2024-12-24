Каждый пятый житель Нижнего Тагила получает алкоголь в подарок на Новый год

Posted 24 декабря, 11:07
Published 24 декабря, 11:07
Modified 24 декабря, 11:09
Updated 24 декабря, 11:09
Так, 12% респондентов нравится получает такой подарок, а восемь процентов не в восторге от него. При этом его чаще дарят представителям мужского пола. Алкоголь в подарок получает каждый четвертый мужчина старше 45 лет, рассказали TagilCity.ru в сервисе SuperJob.
Такой подарок получают 20% мужчин в возрасте 35-45 лет и 15% из тех, кто моложе. Каждый девятый местный житель, который не пьет, привык получать спиртное. Многих из них это раздражает, однако некоторых он устраивает. По их словам, потом они его дарят другим людям.
10% тагильчан планируют дарить спиртные напитки. 14% — те, кто сами их употребляют. Нередко ими обмениваются коллеги на работе.
Напомним, во время Нового года в Екатеринбурге будет запрещена продажа алкоголя.