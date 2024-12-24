Купель на Крещение в Нижнем Тагиле оборудуют на пруду около клуба моржей

Posted 24 декабря, 10:48
Published 24 декабря, 10:48
Modified 24 декабря, 10:50
Updated 24 декабря, 10:50
Как и в прошлые годы, православные смогут окунуться в купель на Тагильском пруду недалеко от клуба моржей с 8.00 до 22.00. Массовое купание состоится 19 января 2025 года.
Прорубь для желающих подготовят заранее. Рядом разместится пункт обогрева. На месте будут дежурить медики, частная охрана и специалисты-спасатели, выяснила редакция TagilCity.ru.
Кроме того, глава города Владислав Пинаев дал поручение, чтобы около купели находились и сотрудники правоохранительных органов. Соблюдение правил безопасного поведения на воде также будут контролироваться.
Напомним, что в январе 2024 года в Нижнем Тагиле в крещенскую прорубь окунулись около трех тысяч человек.