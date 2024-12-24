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Posted 24 декабря, 11:03

Published 24 декабря, 11:03

Modified 24 декабря, 11:05

Updated 24 декабря, 11:05

Мэр Екатеринбурга оценил уборку улиц в зимний период

Мэр Екатеринбурга оценил уборку улиц в зимний период

24 декабря 2024, 11:03
Фото: 1MI.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил уборку улиц в зимний период на 4 балла из 5.

Глава города на встрече с представителями СМИ пояснил, почему в городе зимой с гололедом борются при помощи песка, а не используют современные реагенты.

Градоначальник оценил противогололедные реагенты в Санкт-Петербурге. По его словам, обувь пришла в негодность всего да одну неделю.

Орлов уверен, что такой способ бороться с гололедом жители столицы Среднего Урала не оценят. Он уверен, что для екатеринбуржцев будет лучше, если дороги будут продолжать посыпать песком и щебенкой.

Ранее Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Мэр#Гололед#Дороги#Алексей Орлов#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
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