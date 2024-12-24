Мэр Екатеринбурга оценил уборку улиц в зимний период

Posted 24 декабря, 11:03
Published 24 декабря, 11:03
Modified 24 декабря, 11:05
Updated 24 декабря, 11:05
Глава города на встрече с представителями СМИ пояснил, почему в городе зимой с гололедом борются при помощи песка, а не используют современные реагенты.
Градоначальник оценил противогололедные реагенты в Санкт-Петербурге. По его словам, обувь пришла в негодность всего да одну неделю.
Орлов уверен, что такой способ бороться с гололедом жители столицы Среднего Урала не оценят. Он уверен, что для екатеринбуржцев будет лучше, если дороги будут продолжать посыпать песком и щебенкой.
Ранее Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе.