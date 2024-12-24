Министр спорта РФ исполнит новогоднее желание 10-летнего свердловчанина

Posted 24 декабря, 17:26
Published 24 декабря, 17:26
Modified 24 декабря, 17:28
Updated 24 декабря, 17:28
В преддверии Нового года свердловские чиновники осуществляют мечты детей в ходе мероприятия «Елка желаний». Одним из счастливчиков стал 10-летний Павел, чья елочная игрушка с заветной просьбой оказалась в руках Главы Министерства спорта РФ Михаила Дегтярева. Школьник желает прокатиться на ретроавтомобиле, и скоро его мечта сбудется.
26 декабря в Верхней Пышме состоится автомобильная прогулка. За руль ретрокара сядет глава ведомства, занимающегося вопросами физической культуры и спорта в Свердловской области, Леонид Рапопорт. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. После поездки мальчик созвониться с Михаилом Дегтяревым по видеосвязи, сообщает URA.RU.
Кроме того, новогодние сюрпризы еще для 2 детей устроит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ровесника Павла, Георгия ждет встреча с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, а дошкольница Есения отправится в аквапарк «Лимпопо».
Ранее тагильчане поделились информацией о том, какой подарок хотели бы получить в Новый год.