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Posted 24 декабря, 17:26

Published 24 декабря, 17:26

Modified 24 декабря, 17:28

Updated 24 декабря, 17:28

Министр спорта РФ исполнит новогоднее желание 10-летнего свердловчанина

Министр спорта РФ исполнит новогоднее желание 10-летнего свердловчанина

24 декабря 2024, 17:26
Фото: 1MI.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокатит на ретроавтомобиле 10-летнего Павла, чья мечта будет исполнена в рамках акции «Елка желаний».

В преддверии Нового года свердловские чиновники осуществляют мечты детей в ходе мероприятия «Елка желаний». Одним из счастливчиков стал 10-летний Павел, чья елочная игрушка с заветной просьбой оказалась в руках Главы Министерства спорта РФ Михаила Дегтярева. Школьник желает прокатиться на ретроавтомобиле, и скоро его мечта сбудется.

26 декабря в Верхней Пышме состоится автомобильная прогулка. За руль ретрокара сядет глава ведомства, занимающегося вопросами физической культуры и спорта в Свердловской области, Леонид Рапопорт. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. После поездки мальчик созвониться с Михаилом Дегтяревым по видеосвязи, сообщает URA.RU.

Кроме того, новогодние сюрпризы еще для 2 детей устроит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ровесника Павла, Георгия ждет встреча с чемпионом мира по биатлону Антоном Шипулиным, а дошкольница Есения отправится в аквапарк «Лимпопо».

Ранее тагильчане поделились информацией о том, какой подарок хотели бы получить в Новый год.

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