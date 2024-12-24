Министр спорта РФ исполнит новогоднее желание 10-летнего свердловчанина

26 декабря в Верхней Пышме состоится автомобильная прогулка. За руль ретрокара сядет глава ведомства, занимающегося вопросами физической культуры и спорта в Свердловской области, Леонид Рапопорт. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. После поездки мальчик созвониться с Михаилом Дегтяревым по видеосвязи, сообщает URA.RU.