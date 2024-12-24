Можно ли хранить картофель в холодильнике: эксперты объяснили, что с ним происходит

Все знают, что в тепле картошка начинает покрываться ростками прямо-таки с феноменальной скоростью. Есть такие клубни можно, но содержание витаминов и минералов в них значительно меньше, а значит у блюд, приготовленных из такого картофеля, снижается пищевая ценность.