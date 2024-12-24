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Posted 24 декабря, 16:17

Published 24 декабря, 16:17

Modified 24 декабря, 16:19

Updated 24 декабря, 16:19

Эксперты дали однозначный ответ, можно ли хранить картошку в холодильнике

Можно ли хранить картофель в холодильнике: эксперты объяснили, что с ним происходит

24 декабря 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперты дали однозначный ответ, можно ли хранить картошку в холодильнике

Рубрика
Еда и напитки
Многие хозяйки хранят картофель в холодильнике, чтобы он не зеленел и не прорастал. Но можно ли так делать? Какие процессы происходят с корнеплодами при холодных температурах?

Все знают, что в тепле картошка начинает покрываться ростками прямо-таки с феноменальной скоростью. Есть такие клубни можно, но содержание витаминов и минералов в них значительно меньше, а значит у блюд, приготовленных из такого картофеля, снижается пищевая ценность.

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По этой причине многие хозяйки кладут картошку в овощной ящик холодильника — здесь она прорастает значительно медленнее. Чтобы понять, не вредит ли холод корнеплодам, давайте разберемся: а какова оптимальная температура для хранения картофеля?

Как отмечает эксперт портала «Огород» Алла Драпун, большинство сортов лучше всего хранится при температуре 2-4 градуса. Это оптимальный микроклимат, при котором овощ сохраняет свои ценные полезные свойства.

При более низкой температуре начинается распад крахмала на сахара и картошка приобретает сладкий вкус. При более высокой — клубни начинают вянуть, происходит быстрый рост побегов, — пишет специалист.
Храните картофель в холодильнике и наслаждайтесь любыми блюдамиХраните картофель в холодильнике и наслаждайтесь любыми блюдами
Храните картофель в холодильнике и наслаждайтесь любыми блюдами. Фото: Изображение Midjourney

Но дело не только в неприятном приторном вкусе перемерзшей картошки: при приготовлении высвободившиеся сахара в результате химической реакции превращаются в канцероген акриламид, который вызывает мутации в генах и увеличивает риск образования опухолей.

В овощном ящике холодильника температура чуть выше оптимальной.

Ящики для фруктов и овощей расположены в нижней части холодильной камеры, температура в них поддерживается примерно на том же уровне, что и на верхней полке и достигает плюс 7-8 градусов за счет закрытости отсека, — объясняет эксперт портала «Малоэтажная страна», инженер-проектировщик и блогер Кирилл Громов.

Это намного ниже, чем в кладовке или любом другом подсобном помещении внутри дома, а значит картофель в холодильнике будет прорастать гораздо медленнее и дольше сохранит свою свежесть.

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#Дарья Бобровицкая#Температура#Хранение#Холодильник#Картофель#Минералы#Витамины#КЦ#Еда и напитки#Пищевая ценность#Акриламид
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