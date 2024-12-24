Нежные закуски с икрой тают во рту: на Новый год всегда радую близких этой вкусняшкой

Posted 24 декабря, 11:03
Published 24 декабря, 11:03
Modified 24 декабря, 11:05
Updated 24 декабря, 11:05
Тонкие ажурные блинчики очень хорошо сочетаются с красной икрой. Приготовьте блины (можно использовать классический рецепт или добавить немного молока для легкости) и подайте их горячими с маслом, сливочным сыром или свежей сметаной. Украсить можно зеленью укропа или петрушки.
Блины можно приготовить не только с красной икрой, но и с икрой минтая или палтуса. Для начинки подойдет также слабосоленая красная рыба, нарезанная тонкими полосками, — советует портал «Гастрономъ».
Знали ли вы, что яйца прекрасно подходят к морепродуктам? Если нет, тогда вперед, пора ликвидировать этот пробел! Попробуйте угостить близких этим удивительно нежным на вкус и красивым блюдом.
Для приготовления 8 порций вам понадобятся:
Лук нарежьте мелко и жарьте на сковороде до золотистости примерно 4 минуты. Яйца вбейте в емкость, влейте молоко и хорошенько взболтайте (венчиком или блендером).
Вылейте яичную смесь в сковороду и прогревайте, часто помешивая, до полной готовности. Остудите яичницу до комнатной температуры, — говорится в рецепте портала «Гастрономъ».
Рыбу нужно нарезать длинными ломтиками. Далее укладывайте послойно яичницу, рыбу и икру.
Такие тарталетки лучше готовить непосредственно перед подачей на стол, иначе песочное тесто размякнет и будет не таким вкусным.
А вот еще один потрясающе вкусный, но вместе с тем легкий в приготовлении вариант закуски с красной икрой.
Вот какие ингредиенты вам потребуются на 6 порций:
Багет нужно порезать на кусочки, обжарить с двух сторон до приятной румяной корочки и остудить. Сливочное масло взбейте в блендере вместе с соком лимона и цедрой — должна получиться нежная пышная масса. Выложите ее на хлеб, сверху положите икру и украсьте веточками укропа или петрушки.
Приятного аппетита!
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Источник: gastronom.ru.