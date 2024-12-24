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Posted 24 декабря, 11:03

Published 24 декабря, 11:03

Modified 24 декабря, 11:05

Updated 24 декабря, 11:05

Нежные закуски с икрой тают во рту: на Новый год всегда радую близких этой вкусняшкой

Нежные закуски с икрой тают во рту: на Новый год всегда радую близких этой вкусняшкой

24 декабря 2024, 11:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Закуски с красной икрой — это отличный выбор для новогоднего праздника. Вкусные, нежные и вместе с тем сытные, они отлично подойдут для походного стола, если вы, например, встречаете Новый год на даче.

Блинчики с красной икрой

Тонкие ажурные блинчики очень хорошо сочетаются с красной икрой. Приготовьте блины (можно использовать классический рецепт или добавить немного молока для легкости) и подайте их горячими с маслом, сливочным сыром или свежей сметаной. Украсить можно зеленью укропа или петрушки.

Блины можно приготовить не только с красной икрой, но и с икрой минтая или палтуса. Для начинки подойдет также слабосоленая красная рыба, нарезанная тонкими полосками, — советует портал «Гастрономъ».
Блины с красной икрой — идеальная закуска в новогоднюю ночьБлины с красной икрой — идеальная закуска в новогоднюю ночь
Блины с красной икрой — идеальная закуска в новогоднюю ночь. Фото: freepik.com

Тарталетки, фаршированные икрой, красной рыбой и яичницей

Знали ли вы, что яйца прекрасно подходят к морепродуктам? Если нет, тогда вперед, пора ликвидировать этот пробел! Попробуйте угостить близких этим удивительно нежным на вкус и красивым блюдом.

Для приготовления 8 порций вам понадобятся:

  • 4–6 кусочков любой красной рыбы;
  • около 40 граммов красной икры;
  • 4 яйца (лучше брать крупные);
  • 1 столовая ложка молока;
  • 10 граммов сливочного масла;
  • половина луковицы.

Лук нарежьте мелко и жарьте на сковороде до золотистости примерно 4 минуты. Яйца вбейте в емкость, влейте молоко и хорошенько взболтайте (венчиком или блендером).

Вылейте яичную смесь в сковороду и прогревайте, часто помешивая, до полной готовности. Остудите яичницу до комнатной температуры, — говорится в рецепте портала «Гастрономъ».

Рыбу нужно нарезать длинными ломтиками. Далее укладывайте послойно яичницу, рыбу и икру.

Такие тарталетки лучше готовить непосредственно перед подачей на стол, иначе песочное тесто размякнет и будет не таким вкусным.

Приготовьте тарталетки с яйцом, рыбой и икрой и порадуйте своих близкихПриготовьте тарталетки с яйцом, рыбой и икрой и порадуйте своих близких
Приготовьте тарталетки с яйцом, рыбой и икрой и порадуйте своих близких. Фото: freepik.com

Канапе с икрой

А вот еще один потрясающе вкусный, но вместе с тем легкий в приготовлении вариант закуски с красной икрой.

Вот какие ингредиенты вам потребуются на 6 порций:

  • половинка багета;
  • 140 граммов красной икры;
  • 50 граммов сливочного масла;
  • 2 столовые ложки лимонного сока;
  • цедра (с одного лимона);
  • зелень для украшения.
Бутерброды с икрой — беспроигрышный вариант для праздничного столаБутерброды с икрой — беспроигрышный вариант для праздничного стола
Бутерброды с икрой — беспроигрышный вариант для праздничного стола. Фото: freepik.com

Багет нужно порезать на кусочки, обжарить с двух сторон до приятной румяной корочки и остудить. Сливочное масло взбейте в блендере вместе с соком лимона и цедрой — должна получиться нежная пышная масса. Выложите ее на хлеб, сверху положите икру и украсьте веточками укропа или петрушки.

Приятного аппетита!

Ранее редакция TagilCity.ru поделилась с вами самыми вкусными и необычными рецептами салата оливье для новогоднего стола.

Источник: gastronom.ru.

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