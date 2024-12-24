Нежные закуски с икрой тают во рту: на Новый год всегда радую близких этой вкусняшкой

Тонкие ажурные блинчики очень хорошо сочетаются с красной икрой. Приготовьте блины (можно использовать классический рецепт или добавить немного молока для легкости) и подайте их горячими с маслом, сливочным сыром или свежей сметаной. Украсить можно зеленью укропа или петрушки.