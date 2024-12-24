Нижний Тагил и Екатеринбург стали лидерами по количеству ДТП

Так, с начала года в уральской столице в авариях скончался 71 человек. Каждое второе ДТП в этих городах произошло из-за неуважительного отношения друг к другу участников дорожного движения, рассказал руководитель ГИБДД Алексей Спиридонов на телеканале ОТВ.