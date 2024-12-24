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Posted 24 декабря, 05:53

Published 24 декабря, 05:53

Modified 24 декабря, 05:55

Updated 24 декабря, 05:55

Нижний Тагил и Екатеринбург стали лидерами по количеству ДТП

Нижний Тагил и Екатеринбург стали лидерами по количеству ДТП

24 декабря 2024, 05:53
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге зафиксировано самое большое число ДТП в 2024 году.

Так, с начала года в уральской столице в авариях скончался 71 человек. Каждое второе ДТП в этих городах произошло из-за неуважительного отношения друг к другу участников дорожного движения, рассказал руководитель ГИБДД Алексей Спиридонов на телеканале ОТВ.

Самыми опасными автодорогами в области стали Пермский и Тюменский тракты, а также трасса Екатеринбург — Курган.

Напомним, 18 декабря 2024 года автоинспекторы в Свердловской области предупредили об опасности на трассах из-за снегопадов.

В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 7 пассажиров
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Статистика#ЧП#Екатеринбург#Пермский тракт#Тюменский тракт
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