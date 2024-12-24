Нижний Тагил и Екатеринбург стали лидерами по количеству ДТП

Posted 24 декабря, 05:53
Published 24 декабря, 05:53
Modified 24 декабря, 05:55
Updated 24 декабря, 05:55
Так, с начала года в уральской столице в авариях скончался 71 человек. Каждое второе ДТП в этих городах произошло из-за неуважительного отношения друг к другу участников дорожного движения, рассказал руководитель ГИБДД Алексей Спиридонов на телеканале ОТВ.
Самыми опасными автодорогами в области стали Пермский и Тюменский тракты, а также трасса Екатеринбург — Курган.
Напомним, 18 декабря 2024 года автоинспекторы в Свердловской области предупредили об опасности на трассах из-за снегопадов.