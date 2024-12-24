Осужденные в Нижнем Тагиле соревнуются в мастерстве сварки и не только

Posted 24 декабря, 16:32
Published 24 декабря, 16:32
Modified 24 декабря, 16:34
Updated 24 декабря, 16:34
В стенах нижнетагильской исправительной колонии №13 ГУФСИН России по Свердловской области не только отбывают наказание, но и проходят обучение рабочим специальностям. На днях состоялись конкурсы профессионального мастерства среди осужденных в филиале ПТУ №242 при колонии. Участники состязались в навыках сварочных работ, управлении деревообрабатывающими станками и стропальных операциях.
Конкурсы включали два этапа: теоретический, где проверялось усвоение материала лекций, и практический, на котором осужденные демонстрировали свои умения. Так, сварщики соревновались в создании идеального сварочного шва, станочники показывали искусство работы с деревообрабатывающим оборудованием, а стропальщики оттачивали технику подачи команд крановщикам во время погрузки тяжелых конструкций.
По итогам конкурса заведующим филиалом ПТУ Евгением Харитоновым были награждены лучшие специалисты. Отметим, что всего в училище обучается 117 человек, которые осваивают такие важные для рынка труда профессии, как сварщик, токарь, станочник, стропальщик, электромонтер и повар. В ближайшее время список профессий пополнят портные, крановщики и пекари.
Главная цель таких программ — обеспечить осужденных необходимыми профессиональными навыками, чтобы они могли быстрее адаптироваться к жизни после освобождения и найти работу.