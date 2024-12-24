Осужденные в Нижнем Тагиле соревнуются в мастерстве сварки и не только

По итогам конкурса заведующим филиалом ПТУ Евгением Харитоновым были награждены лучшие специалисты. Отметим, что всего в училище обучается 117 человек, которые осваивают такие важные для рынка труда профессии, как сварщик, токарь, станочник, стропальщик, электромонтер и повар. В ближайшее время список профессий пополнят портные, крановщики и пекари.