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Posted 24 декабря, 16:32

Published 24 декабря, 16:32

Modified 24 декабря, 16:34

Updated 24 декабря, 16:34

В Нижнем Тагиле в ИК-13 устроили конкурс стропальщиков и сварщиков

Осужденные в Нижнем Тагиле соревнуются в мастерстве сварки и не только

24 декабря 2024, 16:32
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле в ИК-13 устроили конкурс стропальщиков и сварщиков

В ИК-13 Нижнего Тагила выбрали лучших сварщиков и стропальщиков среди 117 осужденных, обучающихся в ПТУ при колонии.

В стенах нижнетагильской исправительной колонии №13 ГУФСИН России по Свердловской области не только отбывают наказание, но и проходят обучение рабочим специальностям. На днях состоялись конкурсы профессионального мастерства среди осужденных в филиале ПТУ №242 при колонии. Участники состязались в навыках сварочных работ, управлении деревообрабатывающими станками и стропальных операциях.

Конкурсы включали два этапа: теоретический, где проверялось усвоение материала лекций, и практический, на котором осужденные демонстрировали свои умения. Так, сварщики соревновались в создании идеального сварочного шва, станочники показывали искусство работы с деревообрабатывающим оборудованием, а стропальщики оттачивали технику подачи команд крановщикам во время погрузки тяжелых конструкций.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

По итогам конкурса заведующим филиалом ПТУ Евгением Харитоновым были награждены лучшие специалисты. Отметим, что всего в училище обучается 117 человек, которые осваивают такие важные для рынка труда профессии, как сварщик, токарь, станочник, стропальщик, электромонтер и повар. В ближайшее время список профессий пополнят портные, крановщики и пекари.

Главная цель таких программ — обеспечить осужденных необходимыми профессиональными навыками, чтобы они могли быстрее адаптироваться к жизни после освобождения и найти работу.

#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Профессия#ГУФСИН#Тюрьма#Обучение#Осужденные#Исправительная колония#Рабочие специальности
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