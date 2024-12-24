От количества к качеству: регоператор в Нижнем Тагиле подвел итоги 2024 года

Более 8 тысяч свердловчан, 800 мероприятий и 4,5 тонн чистого вторичного сырья — так заканчивается для регионального оператора первый год масштабного экологического просвещения в рамках реализации проекта «Экодом». Сюда же входит традиционная поддержка общественных организаций, нацеленных на сохранение окружающей среды: от «Чистой Чусовой России» до помощи в восстановлении яблоневого сада первого тагильского селекционера Кузьмы Рудый и организации «Дня реки Тагил».