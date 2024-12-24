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Posted 24 декабря, 11:05

Published 24 декабря, 11:05

Modified 24 декабря, 11:07

Updated 24 декабря, 11:07

От количества к качеству: регоператор в Нижнем Тагиле подвел итоги 2024 года

От количества к качеству: регоператор в Нижнем Тагиле подвел итоги 2024 года

24 декабря 2024, 11:05
Фото: «Рифей».
Главными событиями 2024 года региональный оператор назвал ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинском городском округе и выход в финал всероссийского конкурса «Зеленая премия» просветительского проекта «Экодом».

Более 8 тысяч свердловчан, 800 мероприятий и 4,5 тонн чистого вторичного сырья — так заканчивается для регионального оператора первый год масштабного экологического просвещения в рамках реализации проекта «Экодом». Сюда же входит традиционная поддержка общественных организаций, нацеленных на сохранение окружающей среды: от «Чистой Чусовой России» до помощи в восстановлении яблоневого сада первого тагильского селекционера Кузьмы Рудый и организации «Дня реки Тагил».

Сегодня недостаточно вести своевременный вывоз и учет образуемых отходов, необходимо перестать захоранивать ресурсы, которые можно использовать повторно. Для решения этой задачи запущен мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске и просветительская площадка с приемом чистого вторсырья в Тагиле, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

В рамках пусконаладочных работ первые тонны вторсырья произведены и на мусоросортировочном заводе в Краснотурьинске. К следующему году планируется ввести в промышленную эксплуатацию комплекс компостирования, где будет проходить обезвреживание органических отходов.

Таким образом, на севере Свердловской области внедряется и отлаживается полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами. От момента их сбора и вывоза из населенных пунктов до обработки, отделения полезных фракций и последующего захоронения неперерабатываемых остатков.

На МСК в Краснотурьинске прошло заседание комитета по экологии областного ЗакСО
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Итоги#Общественные организации#Екатеринбург#Рифей#Федор Потапов#Экодом
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