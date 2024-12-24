Пар окутал Алапаевск: прорыв трубопровода создал невидимую преграду

Posted 24 декабря, 13:34
Published 24 декабря, 13:34
Modified 24 декабря, 13:36
Updated 24 декабря, 13:36
В одном из небольших городов, расположенных неподалеку от Нижнего Тагила, а именно в Алапаевске, на улице Фрунзе произошла авария — там прорвало трубопровод с горячей водой, сообщает telegram-канал Ural Mash.
В результате прорыва трубопровода образовалось большое количество пара, и горячий воздух окутал участок улицы. Из-за этого переход через место аварии значительно затруднен, что создает неудобства для местных жителей.
Аварийные службы пока не предпринимают активных действий для устранения проблемы.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге затопило целую улицу в Пионерском районе.