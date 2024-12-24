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Posted 24 декабря, 13:34

Published 24 декабря, 13:34

Modified 24 декабря, 13:36

Updated 24 декабря, 13:36

В Алапаевске прорвало трубу с горячей водой

Пар окутал Алапаевск: прорыв трубопровода создал невидимую преграду

24 декабря 2024, 13:34
Фото: 1MI.

В Алапаевске прорвало трубу с горячей водой

В Алапаевске произошел прорыв трубы с горячей водой, образовавшее облако обжигающего пара затрудняет передвижение по улице.

В одном из небольших городов, расположенных неподалеку от Нижнего Тагила, а именно в Алапаевске, на улице Фрунзе произошла авария — там прорвало трубопровод с горячей водой, сообщает telegram-канал Ural Mash.

В результате прорыва трубопровода образовалось большое количество пара, и горячий воздух окутал участок улицы. Из-за этого переход через место аварии значительно затруднен, что создает неудобства для местных жителей.

Аварийные службы пока не предпринимают активных действий для устранения проблемы.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге затопило целую улицу в Пионерском районе.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Алапаевск#Свердловская область#Вода#Горячая вода#Трубопровод#Труба#Авария
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