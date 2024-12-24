Подросток в Каменске-Уральском пропал 4 дня назад

Posted 24 декабря, 06:26
Published 24 декабря, 06:26
Modified 24 декабря, 06:29
Updated 24 декабря, 06:29
Вечером юноша ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор он домой не возвращался и ни с кем не связывался, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
На молодом человеке были надеты куртка, спортивные штаны и толстовка черного цвета, а также серая спортивная обувь. Цвет глаз и волос темный. С собой у исчезнувшего был рюкзак.
Напомним, 9 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле пропала женщина, которая работает на почте. Через несколько дней она нашлась.