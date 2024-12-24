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Posted 24 декабря, 06:26

Published 24 декабря, 06:26

Modified 24 декабря, 06:29

Updated 24 декабря, 06:29

Подросток в Каменске-Уральском пропал 4 дня назад

Подросток в Каменске-Уральском пропал 4 дня назад

24 декабря 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском разыскивают 17-летнего Асада Раджабова, который пропал 20 декабря 2024 года.

Вечером юноша ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор он домой не возвращался и ни с кем не связывался, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

На молодом человеке были надеты куртка, спортивные штаны и толстовка черного цвета, а также серая спортивная обувь. Цвет глаз и волос темный. С собой у исчезнувшего был рюкзак.

Напомним, 9 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле пропала женщина, которая работает на почте. Через несколько дней она нашлась.

Пропавшую девочку из Кузбасса нашли на вокзале
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