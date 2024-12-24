Погреб утеплили этим материалом — стены больше не промерзают и не гниют

Posted 24 декабря, 12:31
Published 24 декабря, 12:31
Modified 24 декабря, 12:33
Updated 24 декабря, 12:33
Промерзание стен в погребе — это распространенная проблема, особенно в регионах с холодным климатом. Попробуйте утеплить стены с помощью недорогого материала. Этот способ не избавит вас от проблемы, однако поможет вашему урожаю пережить зиму.
Для утепления можно использовать пенофол — долговечный материал с высокими гидро- и теплоизоляционными качествами. Для начала оцените степень промерзания погреба: возможно, вам нужно будет закрыть только какую-то его часть.
Первое, что ближе всего расположено к внешнему холоду и быстрее всего охлаждается, это потолок. Поэтому и утеплять его нужно в первую очередь, — советуют эксперты портала «Малоэтажная страна».
Прежде чем приступить к отделке пенофолом, нужно тщательно осмотреть поверхность потолка и стен на предмет трещин, щелей и сколов. Если поверхность бетонная, то заделайте все отверстия цементом, если деревянная — то придется заменить доски.
Высокая влажность усугубляет промерзание, поэтому рекомендуется установить осушитель воздуха или использовать специальные адсорбенты — негашеную известь, хлористый кальций, силикагель. Емкости с этими веществами снизят уровень конденсата и предотвратят образование льда и плесени.
Далее стены нужно обработать антисептиком, чтобы сдержать образование плесени, а затем нанести влагоотталкивающую грунтовку. Далее необходимо укрепить на поверхности пароизоляционный материал, который будет дополнительно задерживать влагу и замедлит потерю тепла.
Поверх этого материала устанавливается обрешетка, а сверху монтируется пенофол — фольгированная сторона должна быть обращена внутрь погреба.
Благодаря защитным свойствам пенофола, погреб быстро начнет прогреваться, а овощи перестанут промерзать и гнить.
Ранее стало известно, чем нужно обработать стены погреба для защиты от плесени.
Источник: m-strana.ru.