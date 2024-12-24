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Posted 24 декабря, 12:31

Published 24 декабря, 12:31

Modified 24 декабря, 12:33

Updated 24 декабря, 12:33

Погреб утеплили этим материалом — стены больше не промерзают и не гниют

Погреб утеплили этим материалом — стены больше не промерзают и не гниют

24 декабря 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Холодной зимой стены сырого погреба начинают покрываться инеем и наледью, температура внутри падает, овощи начинают гнить. Если вы столкнулись с такой проблемой, попробуйте утеплить овощехранилище специальными материалами.

Промерзание стен в погребе — это распространенная проблема, особенно в регионах с холодным климатом. Попробуйте утеплить стены с помощью недорогого материала. Этот способ не избавит вас от проблемы, однако поможет вашему урожаю пережить зиму.

Для утепления можно использовать пенофол — долговечный материал с высокими гидро- и теплоизоляционными качествами. Для начала оцените степень промерзания погреба: возможно, вам нужно будет закрыть только какую-то его часть.

Первое, что ближе всего расположено к внешнему холоду и быстрее всего охлаждается, это потолок. Поэтому и утеплять его нужно в первую очередь, — советуют эксперты портала «Малоэтажная страна».

Прежде чем приступить к отделке пенофолом, нужно тщательно осмотреть поверхность потолка и стен на предмет трещин, щелей и сколов. Если поверхность бетонная, то заделайте все отверстия цементом, если деревянная — то придется заменить доски.

Высокая влажность усугубляет промерзание, поэтому рекомендуется установить осушитель воздуха или использовать специальные адсорбенты — негашеную известь, хлористый кальций, силикагель. Емкости с этими веществами снизят уровень конденсата и предотвратят образование льда и плесени.

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Далее стены нужно обработать антисептиком, чтобы сдержать образование плесени, а затем нанести влагоотталкивающую грунтовку. Далее необходимо укрепить на поверхности пароизоляционный материал, который будет дополнительно задерживать влагу и замедлит потерю тепла.

Поверх этого материала устанавливается обрешетка, а сверху монтируется пенофол — фольгированная сторона должна быть обращена внутрь погреба.

Благодаря защитным свойствам пенофола, погреб быстро начнет прогреваться, а овощи перестанут промерзать и гнить.

Ранее стало известно, чем нужно обработать стены погреба для защиты от плесени.

Источник: m-strana.ru.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Овощи#Плесень#Антисептик#Погреб#Дом и сад#КЦ#Утепление#Осушитель воздуха#Пенофол#Влагоотталкивающая грунтовка#Холодный климат
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