Правоохранители завели уголовное дело после избиения подростка в Кузбассе

Posted 24 декабря, 18:50
Published 24 декабря, 18:50
Modified 24 декабря, 18:52
Updated 24 декабря, 18:52
В поселке Чебал-Су в Междуреченском городском круге Кузбасса в ноябре 2024 года 20-летний мужчина избил подростка. В больнице 16-летнему пострадавшему диагностировали переломы лицевых костей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, пишет VSE42.RU.
В настоящее время подозреваемый задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Кроме того, как отметили в пресс-службе МВД России по Кузбассу, полицейские проверяют информацию о возможной связи участников избиения с незаконным оборотом наркотиков.