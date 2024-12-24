Правоохранители завели уголовное дело после избиения подростка в Кузбассе

В поселке Чебал-Су в Междуреченском городском круге Кузбасса в ноябре 2024 года 20-летний мужчина избил подростка. В больнице 16-летнему пострадавшему диагностировали переломы лицевых костей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, пишет VSE42.RU.