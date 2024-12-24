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Posted 24 декабря, 18:50

Published 24 декабря, 18:50

Modified 24 декабря, 18:52

Updated 24 декабря, 18:52

Правоохранители завели уголовное дело после избиения подростка в Кузбассе

24 декабря 2024, 18:50
Месяц назад в Кузбассе мужчина избил подростка. Полицейские возбудили уголовное дело.

В поселке Чебал-Су в Междуреченском городском круге Кузбасса в ноябре 2024 года 20-летний мужчина избил подростка. В больнице 16-летнему пострадавшему диагностировали переломы лицевых костей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, пишет VSE42.RU.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Кроме того, как отметили в пресс-службе МВД России по Кузбассу, полицейские проверяют информацию о возможной связи участников избиения с незаконным оборотом наркотиков.

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