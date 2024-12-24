tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 05:09

Published 24 декабря, 05:09

Modified 24 декабря, 05:11

Updated 24 декабря, 05:11

Ребенок попал под машину Toyota в Камышлове

Ребенок попал под машину Toyota в Камышлове

24 декабря 2024, 05:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Камышлове водитель иномарки Toyota Camry сбил восьмилетнего ребенка на улице Куйбышева. ДТП случилось 23 декабря 2024 года.

Мальчик перебегал дорогу и в какой-то момент попал под колеса автомобиля, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение. Его осмотрели врачи и отпустили домой. Известно, что в момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии.

Напомним, 18 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле водитель грузовой машины сбил девушку. Ее с полученными повреждениями доставили в клинику.

В Асбесте водитель Chevrolet сбил замначальника пожарной части
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель иномарки сбила мальчика в ЕкатеринбургеАвтомобиль влетел под фуру на Егоршинском подходеВодитель ВАЗа влетел в столб и скончался на дублере Сибирского тракта
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#ДТП#Автомобиль#Водитель#ЧП#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика