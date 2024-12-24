Ребенок попал под машину Toyota в Камышлове

Posted 24 декабря, 05:09
Published 24 декабря, 05:09
Modified 24 декабря, 05:11
Updated 24 декабря, 05:11
Мальчик перебегал дорогу и в какой-то момент попал под колеса автомобиля, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Пострадавшего ребенка отвезли в медучреждение. Его осмотрели врачи и отпустили домой. Известно, что в момент аварии автомобилист был в трезвом состоянии.
Напомним, 18 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле водитель грузовой машины сбил девушку. Ее с полученными повреждениями доставили в клинику.