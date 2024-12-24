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Posted 24 декабря, 04:12

Published 24 декабря, 04:12

Modified 24 декабря, 04:12

Updated 24 декабря, 04:12

Рыбарь: Трамп может завершить конфликт на Украине с помощью госпереворота

24 декабря 2024, 04:12
Избранный президент США Дональд Трамп действительно имеет возможность всего за сутки урегулировать конфликт на Украине.

Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

По его мнению, для быстрого завершения кризиса Трампу придется сменить на Украине власть, объявив «просроченного» президента Владимира Зеленского нелигитимным. Новым лидером республики Штаты могут назначить главу офиса лидера Андрея Ермака, не исключил Звинчук.

«После этого говорят: „Вот Ермак, он легитимный“. Произошел переворот, они все осознали, готовы к переговорам. Все, за сутки это можно сделать чисто технически», — добавил он.

Отдельно Звинчук отметил, что Трамп за годы предыдущего президентского срока смог создать себе образ «человека, который завершает конфликты».

«Как он завершил арабо-израильский конфликт, мы видим. Но тем не менее это было громко, это было ярко. Так и здесь: „Я пришел и решил за одни сутки“», — подчеркнул блогер.

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