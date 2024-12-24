Сквозняки не тревожат даже в буран: дом спасла эта красивая безделушка

Posted 24 декабря, 09:58
Published 24 декабря, 09:58
Modified 24 декабря, 10:00
Updated 24 декабря, 10:00
Чтобы сшить валик-подушку, приготовьте следующие материалы и инструменты:
Материалы, из которых можно смастерить такой самодельный утеплитель, могут быть самыми разными. Например, можно сшить такой валик из остатков ткани, из разноцветных галстуков или лоскутков или связать крючком (или спицами), — советует автор канала «Сам себе мастер».
Определите, какую длину и ширину должен иметь валик. Обычно ширина около 20-25 см, а длина зависит от ваших окон или дверей. На ткани размечаем прямоугольник нужного размера. Добавьте по 1-2 см на швы. Используя ножницы, аккуратно вырежьте прямоугольник, соблюдая разметку.
Сложите ткань пополам лицевой стороной внутрь, то есть внутренняя часть ткани должна быть снаружи. Сшейте валик по длинным сторонам, а затем также сшейте одну из коротких сторон. Аккуратно выверните ткань через открытый конец так, чтобы лицевая сторона оказалась снаружи. Набейте валик наполнителем, распределяя его равномерно по всей длине.
Вам осталось лишь закрыть последний шов — ваш защитный валик готов.
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