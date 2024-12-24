Сквозняки не тревожат даже в буран: дом спасла эта красивая безделушка

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Сквозняки в доме нарушают покой и уют и могут вызвать простуду. Дует чаще всего из окон и из дверных щелей. Чтобы решить проблему, предлагаем вам сшить защитный валик. Эта милая игрушка отлично впишется в интерьер и закроет доступ злому ветру.