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Posted 24 декабря, 09:58

Published 24 декабря, 09:58

Modified 24 декабря, 10:00

Updated 24 декабря, 10:00

Сквозняки не тревожат даже в буран: дом спасла эта красивая безделушка

Сквозняки не тревожат даже в буран: дом спасла эта красивая безделушка

24 декабря 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Сквозняки в доме нарушают покой и уют и могут вызвать простуду. Дует чаще всего из окон и из дверных щелей. Чтобы решить проблему, предлагаем вам сшить защитный валик. Эта милая игрушка отлично впишется в интерьер и закроет доступ злому ветру.

Чтобы сшить валик-подушку, приготовьте следующие материалы и инструменты:

  • Ткань. Выберите плотную и красивую ткань, например, хлопок, лен или другую, которая вам нравится по цвету и текстуре (примерно 1 метр).
  • Наполнитель. Используйте синтепон, холлофайбер или другой материал для набивки.
  • Швейная машинка. Если у вас ее нет, можно шить вручную.
  • Нитки. Подберите нитки в тон ткани.
  • Иглы. Швейные иглы для машинной и ручной работы.
  • Ножницы. Для резки ткани.
  • Линейка и мелок или смываемый маркер. Для разметки.
  • Гладильная доска. Для отпаривания ткани перед шитьем.
Валик можно сделать в строгом стиле, а можно превратить его в веселую игрушкуВалик можно сделать в строгом стиле, а можно превратить его в веселую игрушку
Валик можно сделать в строгом стиле, а можно превратить его в веселую игрушку. Фото: Изображение Midjourney
Материалы, из которых можно смастерить такой самодельный утеплитель, могут быть самыми разными. Например, можно сшить такой валик из остатков ткани, из разноцветных галстуков или лоскутков или связать крючком (или спицами), — советует автор канала «Сам себе мастер».

Определите, какую длину и ширину должен иметь валик. Обычно ширина около 20-25 см, а длина зависит от ваших окон или дверей. На ткани размечаем прямоугольник нужного размера. Добавьте по 1-2 см на швы. Используя ножницы, аккуратно вырежьте прямоугольник, соблюдая разметку.

Сложите ткань пополам лицевой стороной внутрь, то есть внутренняя часть ткани должна быть снаружи. Сшейте валик по длинным сторонам, а затем также сшейте одну из коротких сторон. Аккуратно выверните ткань через открытый конец так, чтобы лицевая сторона оказалась снаружи. Набейте валик наполнителем, распределяя его равномерно по всей длине.

Вам осталось лишь закрыть последний шов — ваш защитный валик готов.

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