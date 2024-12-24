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Posted 24 декабря, 09:37

Published 24 декабря, 09:37

Modified 24 декабря, 09:39

Updated 24 декабря, 09:39

Сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге ездят на машинах в аварийном состоянии

Сотрудники скорой помощи в Екатеринбурге ездят на машинах в аварийном состоянии

24 декабря 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге врачи скорой помощи вынуждены ездить на опасных машинам, а водители чинят их за свой счет.

По словам очевидцев, в одной из служебных машин уже несколько месяцев нет ручника, из-за чего водители вынуждены всегда держать ногу на тормозной педали, чтобы транспорт не покатился, пишет Ура.ру.

Также бывали случаи, когда не работали две из пяти передач, а обогрев работает только в передней части транспорта, из-за чего в машинах холодно. Техобслуживание служебные машины вовремя не проходят. Они изнашиваются и на них становится небезопасно ездить.

Кроме того, сотрудники скорой недовольны условиями работы. Так, на вызов в состав бригады вместо двух человек ставят одного. При этом зарплата медиков на 30% состоит из оклада, а на 70% — из стимулирующих выплат.

Напомним, в Верхней Пышме зарплаты врачей одной из местных больниц стали меньше на 30-40%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Медицина#Скорая помощь#Медики#Техобслуживание#Аварийное состояние#Екатеринбург#Служебная машина#Обогрев
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