tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 07:13

Published 24 декабря, 07:13

Modified 24 декабря, 07:15

Updated 24 декабря, 07:15

В правительстве назвали дату начала тестирования мигрантов на знание русского

Стала известна дата начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка

24 декабря 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney.

В правительстве назвали дату начала тестирования мигрантов на знание русского

Сюжет
Мигранты
О том, какие меры приняты правительством после принятия Госдумой закона о запрете приема в школы мигрантов без знания русского, рассказал вице-премьер Чернышенко.

Уже в будущем году дети мигрантов перед зачислением в учебные заведения России будут проходить испытание на знание государственного языка.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что проект будет запущен 1 апреля. Такие меры приняты в правительстве после принятием Госдумой закона о невозможности зачисления в школы детей, не владеющих русским.

В Рособрнадзоре идет подготовка методических материалов, — заявил Чернышенко изданию РИА Новости. — Также разрабатываются критерии оценки и сами тесты.

Всего в российских учебных заведениях, дающих общее среднее образование, в год поступает более 150 тысяч детей из иностранных государств.

Ранее запрет прокомментировал на пресс-конференции Владимир Путин.

Читайте также:
Облава на мигрантов-нелегалов прошла в Екатеринбурге — на родину отправят 10 человекПлатить за обучение мигрантов в Свердловской области предложили работодателямМэр Екатеринбурга напомнил мигрантам о необходимости соблюдать законы
Владимир Путин озвучил способы сокращения мигрантов в стране
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Россия#Дети#Школьники#Школа#Министерство образования#Мигранты#Образование#Образовательные учреждения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика