Стала известна дата начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Posted 24 декабря, 07:13
Published 24 декабря, 07:13
Modified 24 декабря, 07:15
Updated 24 декабря, 07:15
Уже в будущем году дети мигрантов перед зачислением в учебные заведения России будут проходить испытание на знание государственного языка.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что проект будет запущен 1 апреля. Такие меры приняты в правительстве после принятием Госдумой закона о невозможности зачисления в школы детей, не владеющих русским.
В Рособрнадзоре идет подготовка методических материалов, — заявил Чернышенко изданию РИА Новости. — Также разрабатываются критерии оценки и сами тесты.
Всего в российских учебных заведениях, дающих общее среднее образование, в год поступает более 150 тысяч детей из иностранных государств.
Ранее запрет прокомментировал на пресс-конференции Владимир Путин.