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Posted 24 декабря, 08:01

Published 24 декабря, 08:01

Modified 24 декабря, 08:05

Updated 24 декабря, 08:05

В Свердловской области названы новые тарифы на горячую воду и электричество

Стали известны повышенные тарифы в Свердловской области на электричество и воду

24 декабря 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области названы новые тарифы на горячую воду и электричество

В региональной комиссии Свердловской области, отвечающей за энергетику, назвали коэффициент повышения платы за электричество. Также известны коэффициенты подорожания ГВС и теплоносителя.

О росте платы за ЖКХ в Свердловской области в будущем году стало известно в ноябре 2024 года.

Сначала о повышении тарифов заговорили депутаты и попросили правительство региона принять соответствующие меры.

Теперь же стало известно, на сколько подорожает горячая вода и электроэнергия в домах уральцев.

Свердловчан поделят на три категории по потреблению электричества. Тем, кто расходует до 3,9 тысяч кВт, тариф поднимут на 12,6-19,5%, сообщает РЭК региона. Особенно чувствительным подорожание будет для тех, кто имеет в квартире или доме газ.

Что касается воды, то здесь у двух крупных поставщиков теплоносителя тарифы изменятся по-разному. «Т Плюс» увеличит плату за саму воду на 13 с небольшим процентов, как и за энергию для нагрева воды.

«Химмаш Энерго» поднимет цены на воду на 15,1% и на 15,85% за теплоноситель.

Ранее в МинЖКХ региона назвали причины роста тарифов.

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