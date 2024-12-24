Стали известны повышенные тарифы в Свердловской области на электричество и воду

Свердловчан поделят на три категории по потреблению электричества. Тем, кто расходует до 3,9 тысяч кВт, тариф поднимут на 12,6-19,5%, сообщает РЭК региона. Особенно чувствительным подорожание будет для тех, кто имеет в квартире или доме газ.