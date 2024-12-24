Стали известны повышенные тарифы в Свердловской области на электричество и воду

Posted 24 декабря, 08:01
Published 24 декабря, 08:01
Modified 24 декабря, 08:05
Updated 24 декабря, 08:05
О росте платы за ЖКХ в Свердловской области в будущем году стало известно в ноябре 2024 года.
Сначала о повышении тарифов заговорили депутаты и попросили правительство региона принять соответствующие меры.
Теперь же стало известно, на сколько подорожает горячая вода и электроэнергия в домах уральцев.
Свердловчан поделят на три категории по потреблению электричества. Тем, кто расходует до 3,9 тысяч кВт, тариф поднимут на 12,6-19,5%, сообщает РЭК региона. Особенно чувствительным подорожание будет для тех, кто имеет в квартире или доме газ.
Что касается воды, то здесь у двух крупных поставщиков теплоносителя тарифы изменятся по-разному. «Т Плюс» увеличит плату за саму воду на 13 с небольшим процентов, как и за энергию для нагрева воды.
«Химмаш Энерго» поднимет цены на воду на 15,1% и на 15,85% за теплоноситель.
Ранее в МинЖКХ региона назвали причины роста тарифов.