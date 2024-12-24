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Posted 24 декабря, 10:43

Published 24 декабря, 10:43

Modified 24 декабря, 10:45

Updated 24 декабря, 10:45

Стоимость проездных в Екатеринбурге подешевеет

Стоимость проездных в Екатеринбурге подешевеет

24 декабря 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге снизят стоимость проездных билетов в общественном транспорте в 2025 году.

По словам главы города Алексея Орлова, проездные сейчас используют примерно две тысячи горожан, что для миллионного города очень мало. Кроме того, он отметил, что проездные в Екатеринбурге самые дорогие в стране, пишет Е1.

В связи с этим городские власти решили снизить цены на проездные, чтобы увеличить количество пассажиров, пользующихся ими.

Напомним, с начала 2025 года в Екатеринбурге начнет действовать скидка на проезд при оплате по QR-коду.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Цены#Пассажиры#Проезд#Общественный транспорт#Екатеринбург#Стоимость проезда
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