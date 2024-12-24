Стоимость проездных в Екатеринбурге подешевеет

Posted 24 декабря, 10:43
Published 24 декабря, 10:43
Modified 24 декабря, 10:45
Updated 24 декабря, 10:45
По словам главы города Алексея Орлова, проездные сейчас используют примерно две тысячи горожан, что для миллионного города очень мало. Кроме того, он отметил, что проездные в Екатеринбурге самые дорогие в стране, пишет Е1.
В связи с этим городские власти решили снизить цены на проездные, чтобы увеличить количество пассажиров, пользующихся ими.
Напомним, с начала 2025 года в Екатеринбурге начнет действовать скидка на проезд при оплате по QR-коду.