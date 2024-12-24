Термоядерный реактор принес победу во Всероссийском конкурсе екатеринбуржцам

Posted 24 декабря, 17:26
Published 24 декабря, 17:26
Modified 24 декабря, 17:28
Updated 24 декабря, 17:28
В Екатеринбурге ученики старших классов 110-го Лицея стали победителями во Всероссийском конкурсе по физике. Заветную победу им принесла разработка термоядерного реактора.
Изначально ребята прошли заочный этап конкурса, где собирали модель и снимали этот процесс на видео. После этого талантливых мальчиков пригласили в Томск на следующий этап. В северном городе ученики превзошли 50 команд-соперников, сообщает URA.RU.
Выпускники 9 класса учатся в физико-математическом классе, поэтому им не составило труда без посторонней помощи выбирать компрессоры, повышающие напряжение устройства и другие компоненты.
В качестве вознаграждения каждому из екатеринбургской команды школьников подарили ноутбуки известного бренда.
Ранее тагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений.