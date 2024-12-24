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Posted 24 декабря, 17:26

Published 24 декабря, 17:26

Modified 24 декабря, 17:28

Updated 24 декабря, 17:28

Екатеринбургские школьники победили с моделью термоядерного реактора

Термоядерный реактор принес победу во Всероссийском конкурсе екатеринбуржцам

24 декабря 2024, 17:26
Фото: 1MI.

Екатеринбургские школьники победили с моделью термоядерного реактора

Старшеклассники из Екатеринбурга создали термоядерный реактор и победили во Всероссийском конкурсе по физике.

В Екатеринбурге ученики старших классов 110-го Лицея стали победителями во Всероссийском конкурсе по физике. Заветную победу им принесла разработка термоядерного реактора.

Изначально ребята прошли заочный этап конкурса, где собирали модель и снимали этот процесс на видео. После этого талантливых мальчиков пригласили в Томск на следующий этап. В северном городе ученики превзошли 50 команд-соперников, сообщает URA.RU.

Выпускники 9 класса учатся в физико-математическом классе, поэтому им не составило труда без посторонней помощи выбирать компрессоры, повышающие напряжение устройства и другие компоненты.

В качестве вознаграждения каждому из екатеринбургской команды школьников подарили ноутбуки известного бренда.

Ранее тагильский школьник победил во Всероссийском конкурсе сочинений.

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