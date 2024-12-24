Только убрались, а в квартире дышать нечем: как победить запах затхлости и грязи

Обычной уборки порой недостаточно. Приходится закатать рукава и браться за глубокую очистку. Это не просто банальная уборка, а настоящая генеральная. Отмываем не только видимые поверхности, но и все, что обычно прячется от ваших глаз — поверхности под мебелью, за шкафами и в кладовках. Возможно, именно там вы обнаружите источник неприятного запаха.