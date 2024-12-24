Только убрались, а в квартире дышать нечем: как победить запах затхлости и грязи

Posted 24 декабря, 16:35
Published 24 декабря, 16:35
Modified 24 декабря, 16:37
Updated 24 декабря, 16:37
Проветривание — это ваше первое и главное оружие. Свежий воздух способен творить чудеса! Откройте окна как минимум на полчаса утром и вечером, чтобы избавиться от застоявшегося запаха. Раз в неделю устраивайте сквозное проветривание.
Обычной уборки порой недостаточно. Приходится закатать рукава и браться за глубокую очистку. Это не просто банальная уборка, а настоящая генеральная. Отмываем не только видимые поверхности, но и все, что обычно прячется от ваших глаз — поверхности под мебелью, за шкафами и в кладовках. Возможно, именно там вы обнаружите источник неприятного запаха.
Устройте большую стирку, также советует автор канала «Блог экономки». Занавески, покрышки, обивки диванов и кресел как губка впитывают в себя ароматы. Постирайте то, что можно постирать, и очистите специальными средствами ткани, которые нельзя снять.
Кто бы мог подумать, что старые бабушкины рецепты еще актуальны! Лимон, уксус и сода — ваши лучшие друзья в деле борьбы с запахами.
Используйте ароматические диффузоры или аромалампы. Эфирные масла, такие как лаванда, цитрусовые (апельсин, лимон, грейпфрут), эвкалипт или мята, создают уютную и расслабляющую атмосферу.
Ароматические свечи излучают приятный запах и красиво освещают квартиру. Выбирайте натуральные восковые свечи с эфирными маслами. Кроме того, существуют готовые спреи для освежения воздухов, которые можно распылить в комнате. Также можно сделать спрей самостоятельно, смешав воду с несколькими каплями эфирного масла в распылителе.
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