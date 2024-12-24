tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 16:35

Published 24 декабря, 16:35

Modified 24 декабря, 16:37

Updated 24 декабря, 16:37

Только убрались, а в квартире дышать нечем: как победить запах затхлости и грязи

Только убрались, а в квартире дышать нечем: как победить запах затхлости и грязи

24 декабря 2024, 16:35
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Кто из нас не сталкивался с этой проблемой? Вроде бы только сделали уборку, а в квартире стоит неприятный запах затхлости, сырости и грязи. К сожалению, обычной уборки порой недостаточно — приходится закатать рукава и основательно браться за решение проблемы.

Регулярное проветривание

Проветривание — это ваше первое и главное оружие. Свежий воздух способен творить чудеса! Откройте окна как минимум на полчаса утром и вечером, чтобы избавиться от застоявшегося запаха. Раз в неделю устраивайте сквозное проветривание.

Уборка без поблажек

Обычной уборки порой недостаточно. Приходится закатать рукава и браться за глубокую очистку. Это не просто банальная уборка, а настоящая генеральная. Отмываем не только видимые поверхности, но и все, что обычно прячется от ваших глаз — поверхности под мебелью, за шкафами и в кладовках. Возможно, именно там вы обнаружите источник неприятного запаха.

Расхламляем квартиру перед Новым годом: советы от королевы уборки Катрины Типл
Узнать подробнее

Устройте большую стирку, также советует автор канала «Блог экономки». Занавески, покрышки, обивки диванов и кресел как губка впитывают в себя ароматы. Постирайте то, что можно постирать, и очистите специальными средствами ткани, которые нельзя снять.

Народные средства придут на помощь

Кто бы мог подумать, что старые бабушкины рецепты еще актуальны! Лимон, уксус и сода — ваши лучшие друзья в деле борьбы с запахами.

  • Уксус: Протрите поверхности раствором уксуса и воды (1:1). Отлично устраняет запахи.
  • Сода: Посыпьте ее там, где особенно затхло. Через час уберите пылесосом.
  • Лимон: Разложите ломтики по комнате для свежести.
Если в квартире спертый и затхлый воздух, без генеральной уборки не обойтисьЕсли в квартире спертый и затхлый воздух, без генеральной уборки не обойтись
Если в квартире спертый и затхлый воздух, без генеральной уборки не обойтись. Фото: Изображение Midjourney

Создайте свой неповторимый аромат

Используйте ароматические диффузоры или аромалампы. Эфирные масла, такие как лаванда, цитрусовые (апельсин, лимон, грейпфрут), эвкалипт или мята, создают уютную и расслабляющую атмосферу.

Ароматические свечи излучают приятный запах и красиво освещают квартиру. Выбирайте натуральные восковые свечи с эфирными маслами. Кроме того, существуют готовые спреи для освежения воздухов, которые можно распылить в комнате. Также можно сделать спрей самостоятельно, смешав воду с несколькими каплями эфирного масла в распылителе.

Ранее эксперты перечислили предметы, которые крадут ваш сон в спальне.

Пол дома теплый даже в -30: раскатали рулон за пять минут и ходим босиком
Узнать подробнее
Читайте также:
Одежда и постельное белье благоухают: ставлю в шкаф эту коробочку — о запахе забылаКак быстро и навсегда избавиться от запаха в обуви: секреты, которые вы не зналиХимию вынесла на помойку и купила 20 пачек этого порошка: дома всегда чисто и уютно
#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Уксус#Дом и сад#КЦ#Лимон#Сода#Эфирные масла#Народные средства#Генеральная уборка#Проветривание#Запах затхлости#Ароматические свечи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика