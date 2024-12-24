Трое осужденных сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле

Posted 24 декабря, 06:49
Published 24 декабря, 06:49
Modified 24 декабря, 06:51
Updated 24 декабря, 06:51
Беглецы сломали на окне решетку и скрылись в неизвестном направлении. Вскоре сотрудники колонии заметили их побег, рассказали в Telegram-канале SHOT.
Известно, что осужденным 37, 29 и 36 лет. Их приговорили к исправительным работам. Двое осуждены за кражи, а самый молодой заключенный привлечен к ответственности за порчу чужого имущества.
Напомним, в Ивделе был вынесен приговор заключенному, который некоторое время назад сбежал из колонии.