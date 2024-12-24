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Posted 24 декабря, 06:49

Published 24 декабря, 06:49

Modified 24 декабря, 06:51

Updated 24 декабря, 06:51

Трое осужденных сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле

Трое осужденных сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле

24 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле трое заключенных совершили побег из исправительного центра при ИК-12 вечером 23 декабря 2024 года.

Беглецы сломали на окне решетку и скрылись в неизвестном направлении. Вскоре сотрудники колонии заметили их побег, рассказали в Telegram-канале SHOT.

Известно, что осужденным 37, 29 и 36 лет. Их приговорили к исправительным работам. Двое осуждены за кражи, а самый молодой заключенный привлечен к ответственности за порчу чужого имущества.

Напомним, в Ивделе был вынесен приговор заключенному, который некоторое время назад сбежал из колонии.

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