Учительница из Первоуральска показала свой расчетный лист

Posted 24 декабря, 11:54
Published 24 декабря, 11:54
Modified 24 декабря, 11:56
Updated 24 декабря, 11:56
Свердловская учительница получает оклад в размере 20 тысяч рублей. Вместе со всеми переработками и надбавками, в том числе и за работу с детьми с ОВЗ, женщина получает 30 тысяч рублей.
По словам учительницы, ей приходится половину урока успокаивать детей с нарушениями, не ставить им ниже тройки и проверять много тетрадей за эти деньги. Женщина заявила, что не стала бы работать учителем при таких условиях, если бы ее финансово не поддерживал муж, пишет Е1.
В Управлении образования прокомментировали, что детям с ОВЗ разрешено ставить любые оценки, от 2 до 5. Однако по поводу низкой зарплаты учителя ситуацию оставили без комментариев.
Ранее учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты.