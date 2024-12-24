Учительница из Первоуральска показала свой расчетный лист

По словам учительницы, ей приходится половину урока успокаивать детей с нарушениями, не ставить им ниже тройки и проверять много тетрадей за эти деньги. Женщина заявила, что не стала бы работать учителем при таких условиях, если бы ее финансово не поддерживал муж, пишет Е1.