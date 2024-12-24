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Posted 24 декабря, 11:54

Published 24 декабря, 11:54

Modified 24 декабря, 11:56

Updated 24 декабря, 11:56

Учительница из Первоуральска показала свой расчетный лист

Учительница из Первоуральска показала свой расчетный лист

24 декабря 2024, 11:54
Фото: 1MI.
Учительница из Первоуральска обнародовала данные по своей заработной плате.

Свердловская учительница получает оклад в размере 20 тысяч рублей. Вместе со всеми переработками и надбавками, в том числе и за работу с детьми с ОВЗ, женщина получает 30 тысяч рублей.

По словам учительницы, ей приходится половину урока успокаивать детей с нарушениями, не ставить им ниже тройки и проверять много тетрадей за эти деньги. Женщина заявила, что не стала бы работать учителем при таких условиях, если бы ее финансово не поддерживал муж, пишет Е1.

В Управлении образования прокомментировали, что детям с ОВЗ разрешено ставить любые оценки, от 2 до 5. Однако по поводу низкой зарплаты учителя ситуацию оставили без комментариев.

Ранее учителя из Екатеринбурга озвучили свои реальные зарплаты.

В зарплату учителей РФ ниже МРОТ запрещено включать надбавки за переработки
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#Екатерина Смирнова#Общество#Учителя#Учитель#Образование#Екатеринбург#Учительница
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