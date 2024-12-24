В Екатеринбурге новогодний праздник для младенцев обернулся госпитализацией

На празднике грудничков кормили едой из доставки. В тот вечер они попробовали и бургеры и тарталетки с мясом. Через пару дней половине детей стало плохо. У них открылась рвота и появилось расстройство ЖКТ. Поднялась температура. Заболевших малышей госпитализировали. Им поставили диагноз норовирус.