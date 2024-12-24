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Posted 24 декабря, 09:10

Published 24 декабря, 09:10

Modified 24 декабря, 09:12

Updated 24 декабря, 09:12

В Екатеринбурге новогодний праздник для младенцев обернулся госпитализацией

В Екатеринбурге новогодний праздник для младенцев обернулся госпитализацией

24 декабря 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге новогодний праздник для младенцев 9-11 месяцев обернулся инфекцией и больничной палатой для многих малышей.

Одна из мам устроила праздник для малышей до года. Всего в мероприятии участвовали 24 малыша в возрасте 9-11 месяцев.

На празднике грудничков кормили едой из доставки. В тот вечер они попробовали и бургеры и тарталетки с мясом. Через пару дней половине детей стало плохо. У них открылась рвота и появилось расстройство ЖКТ. Поднялась температура. Заболевших малышей госпитализировали. Им поставили диагноз норовирус.

Выяснилось, что одна из мам привела ребенка, которого накануне рвало, пишет Ural Mash.

Напомним, подростка из Екатеринбурга госпитализировали в клинику из-за ротавируса.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Больница#Дети#Екатеринбург#Инцидент
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