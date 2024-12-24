В Екатеринбурге новогодний праздник для младенцев обернулся госпитализацией

Posted 24 декабря, 09:10
Published 24 декабря, 09:10
Modified 24 декабря, 09:12
Updated 24 декабря, 09:12
Одна из мам устроила праздник для малышей до года. Всего в мероприятии участвовали 24 малыша в возрасте 9-11 месяцев.
На празднике грудничков кормили едой из доставки. В тот вечер они попробовали и бургеры и тарталетки с мясом. Через пару дней половине детей стало плохо. У них открылась рвота и появилось расстройство ЖКТ. Поднялась температура. Заболевших малышей госпитализировали. Им поставили диагноз норовирус.
Выяснилось, что одна из мам привела ребенка, которого накануне рвало, пишет Ural Mash.
Напомним, подростка из Екатеринбурга госпитализировали в клинику из-за ротавируса.