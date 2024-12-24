В Екатеринбурге расследуется дело о гибели в пожаре двух человек

Posted 24 декабря, 13:06
Published 24 декабря, 13:06
Modified 24 декабря, 13:08
Updated 24 декабря, 13:08
СК Свердловской области начал проверку по факту гибели двоих человек при пожаре в деревянном доме на Вишневой улице. Возгорание произошло вечером 23 декабря.
Старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга сообщил, что тела погибших были найдены во время тушения. Известно, что это женщина 1974 года рождения и мужчина 1977 года рождения. В этом доме проживал погибший гражданин. Причина смертей, скорее всего, кроется в отравлении продуктами горения — угарным газом.
По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил безопасности — погибшие распивали спиртные напитки и курили перед трагедией.
Информация о пожаре подтвердил и начальник пресс-службы полиции региона Валерий Горелых.
Ранее тела двоих нашли при пожаре 21 декабря в поселке Пелым.