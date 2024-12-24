В Екатеринбурге расследуется дело о гибели в пожаре двух человек

Старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга сообщил, что тела погибших были найдены во время тушения. Известно, что это женщина 1974 года рождения и мужчина 1977 года рождения. В этом доме проживал погибший гражданин. Причина смертей, скорее всего, кроется в отравлении продуктами горения — угарным газом.