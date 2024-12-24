В Екатеринбурге трамвай наехал не легковушку, вылетевшую перед ним

Posted 24 декабря, 10:42
Published 24 декабря, 10:42
Modified 24 декабря, 10:44
Updated 24 декабря, 10:44
В Екатеринбурге сотрудники Государственной автомобильной инспекции разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Вильгельма де Геннина. Авария случилась 24 декабря.
По данным ГАИ, легковой автомобиль Nissan не уступил дорогу трамваю, в результате общественный транспорт протаранил нарушителя ПДД.
Известно, что электрический транспорт ехал по маршруту №1. В ДТП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в течение года в Екатеринбурге в результате ДТП погибли более 70 человек. Основной причиной ДТП становилось несоблюдение ПДД водителями и отсутствие уважительного отношения к другим участникам движения.