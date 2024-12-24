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Posted 24 декабря, 10:42

Published 24 декабря, 10:42

Modified 24 декабря, 10:44

Updated 24 декабря, 10:44

В Екатеринбурге водитель легкового авто спровоцировал ДТП с трамваем

В Екатеринбурге трамвай наехал не легковушку, вылетевшую перед ним

24 декабря 2024, 10:42
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге водитель легкового авто спровоцировал ДТП с трамваем

Сотрудники ГАИ выясняют, по каким причинам произошло столкновение.

В Екатеринбурге сотрудники Государственной автомобильной инспекции разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Вильгельма де Геннина. Авария случилась 24 декабря.

По данным ГАИ, легковой автомобиль Nissan не уступил дорогу трамваю, в результате общественный транспорт протаранил нарушителя ПДД.

Известно, что электрический транспорт ехал по маршруту №1. В ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в течение года в Екатеринбурге в результате ДТП погибли более 70 человек. Основной причиной ДТП становилось несоблюдение ПДД водителями и отсутствие уважительного отношения к другим участникам движения.

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#Александра Никитская#Происшествия#ДТП#ГАИ#Столкновение#Общественный транспорт#Екатеринбург#Авария
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