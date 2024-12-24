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Posted 24 декабря, 12:45

Published 24 декабря, 12:45

Modified 24 декабря, 12:47

Updated 24 декабря, 12:47

В Екатеринбурге задержан высокопоставленный сотрудник ФСБ

В Екатеринбурге задержан сотрудник ФСБ

24 декабря 2024, 12:45
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге задержан высокопоставленный сотрудник ФСБ

Вероятно, силовик связан с расследованием дела в отношении Андрея Зашляпина.

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали сотрудника Федеральной службы безопасности, который, по неподтвержденным данным, курировал в Свердловском ведомстве азербайджанское направление и коммуницировал с диаспорой в регионе.

Задержание провели в рабочем кабинете при участии следователей СК по особо важным делам, сообщает издание E1 со ссылкой на свой источник. Также были опрошены еще несколько силовиков.

Вероятная причина задержания — связь задержанного силовика с делом бывшего главы Среднеуральска Андрея Зашляпина, которого подозревают во взяточничестве.

Официально в ФСБ информацию пока не опровергали и не подтверждали.

Ранее стало известно о задержании экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова.

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