В Екатеринбурге задержан сотрудник ФСБ

Posted 24 декабря, 12:45
Published 24 декабря, 12:45
Modified 24 декабря, 12:47
Updated 24 декабря, 12:47
В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали сотрудника Федеральной службы безопасности, который, по неподтвержденным данным, курировал в Свердловском ведомстве азербайджанское направление и коммуницировал с диаспорой в регионе.
Задержание провели в рабочем кабинете при участии следователей СК по особо важным делам, сообщает издание E1 со ссылкой на свой источник. Также были опрошены еще несколько силовиков.
Вероятная причина задержания — связь задержанного силовика с делом бывшего главы Среднеуральска Андрея Зашляпина, которого подозревают во взяточничестве.
Официально в ФСБ информацию пока не опровергали и не подтверждали.
Ранее стало известно о задержании экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова.