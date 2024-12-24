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Posted 24 декабря, 03:29

Published 24 декабря, 03:29

Modified 24 декабря, 03:31

Updated 24 декабря, 03:31

В Екатеринбурге затопило улицу в Пионерском районе

В Екатеринбурге затопило улицу в Пионерском районе

24 декабря 2024, 03:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге произошла коммунальная авария на Советской улице 23 декабря 2024 года.

По словам очевидцев, из-за аварии вода заполнила целую улицу и течет в сторону Сулимова, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Местные жители также отметили, что летом здесь регулярно ремонтируют трубы. Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в Арамиле затопило жилой дом после того, как было отключено отопление. Из-за воды пострадали несколько квартир. Одна из них оказалась полностью заполнена водой.

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