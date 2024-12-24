В Екатеринбурге затопило улицу в Пионерском районе

Posted 24 декабря, 03:29
Published 24 декабря, 03:29
Modified 24 декабря, 03:31
Updated 24 декабря, 03:31
По словам очевидцев, из-за аварии вода заполнила целую улицу и течет в сторону Сулимова, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Местные жители также отметили, что летом здесь регулярно ремонтируют трубы. Подробности данного происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в Арамиле затопило жилой дом после того, как было отключено отопление. Из-за воды пострадали несколько квартир. Одна из них оказалась полностью заполнена водой.