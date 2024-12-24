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Posted 24 декабря, 13:26

Published 24 декабря, 13:26

Modified 24 декабря, 13:27

Updated 24 декабря, 13:27

В Госдуме предложили увеличить штрафы для депутатов и чиновников

24 декабря 2024, 13:26
Депутат от «Новых людей» Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для чиновников за хамство в адрес избирателей и игнорирование их обращений.

Текст документа и пояснительная записка оказались в распоряжении 360.ru.

По словам автора законопроекта, он, как и его коллеги, часто получает жалобы от избирателей, что их запросы игнорируют или отвечают на них отписками.

«Эти действия подрывают доверие общества к государственной власти и создают ощущение несправедливости и безнаказанности», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что штрафы для чиновников, в отличие от других, ни разу не индексировались с момента введения. Плякин предложил увеличить их в полтора-два раза.

В феврале депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков заявил, что за последний год на контрактную службу в армию попали в основном «бомжи, бичи, зэки, алкоголики и так далее». За это его исключили из партии. Позже Дюков сообщил, что съездил в зону СВО с гуманитарной миссией.

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