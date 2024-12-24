В Госдуме предложили увеличить штрафы для депутатов и чиновников

В феврале депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков заявил, что за последний год на контрактную службу в армию попали в основном «бомжи, бичи, зэки, алкоголики и так далее». За это его исключили из партии. Позже Дюков сообщил, что съездил в зону СВО с гуманитарной миссией.