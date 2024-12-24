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Posted 24 декабря, 07:42

Published 24 декабря, 07:42

Modified 24 декабря, 08:57

Updated 24 декабря, 08:57

В ГУФСИН Свердловской области прокомментировали побег заключенных

В ГУФСИН Свердловской области прокомментировали побег заключенных

24 декабря 2024, 07:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Заключенные сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле
В ведомстве, ответственном за исполнение наказаний после побега заключенных из исправительной колонии в Нижнем Тагиле заявили, что разыскивают преступников.

В пресс-службе ФСИН Свердловской области заявили, что знают о побеге заключенных из исправительной колонии в Нижнем Тагиле.

Начат розыск. Колония, откуда сбежали зэки, не имеет охраны и сотрудников безопасности, — заявил начальник пресс-службы Александр Левченко.

Левченко напомнил, что заключенные покинули центр, где содержатся осужденные к принудительным работам, а потому контингенту разрешается покидать территорию исправительного центра.

Известно, что осужденные покинули территорию колонии 23 декабря.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Розыск#Побег#Заключенные#Уголовный розыск#Зэк#ФСИН#Екатеринбург#Заключенные сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле
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