В ГУФСИН Свердловской области прокомментировали побег заключенных

Posted 24 декабря, 07:42
Published 24 декабря, 07:42
Modified 24 декабря, 08:57
Updated 24 декабря, 08:57
В пресс-службе ФСИН Свердловской области заявили, что знают о побеге заключенных из исправительной колонии в Нижнем Тагиле.
Начат розыск. Колония, откуда сбежали зэки, не имеет охраны и сотрудников безопасности, — заявил начальник пресс-службы Александр Левченко.
Левченко напомнил, что заключенные покинули центр, где содержатся осужденные к принудительным работам, а потому контингенту разрешается покидать территорию исправительного центра.
Известно, что осужденные покинули территорию колонии 23 декабря.