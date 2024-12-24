В Нижнем Тагиле планируется построить новые площадки для выгула собак

Posted 24 декабря, 13:39
Published 24 декабря, 13:39
Modified 24 декабря, 13:41
Updated 24 декабря, 13:41
В Северном поселке заброшенный конный двор тагильчане попросили оборудовать для выгула собак.
Глава города во время прямого эфира пообещал рассмотреть этот вопрос. Он также отметил, что подобные площадки планируется построить и в других районах города. Градоначальник сообщил, что сложность может возникнуть с теми жителями микрорайона, которые не имеют животных. Они могут выступить против.
Напомним, в Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика для проектировки строительства собачьего приюта.