tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 13:39

Published 24 декабря, 13:39

Modified 24 декабря, 13:41

Updated 24 декабря, 13:41

В Нижнем Тагиле планируется построить новые площадки для выгула собак

В Нижнем Тагиле планируется построить новые площадки для выгула собак

24 декабря 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле жители микрорайона Северный попросили Владислава Пинаева построить площадку для выгула домашних животных.

В Северном поселке заброшенный конный двор тагильчане попросили оборудовать для выгула собак.

Глава города во время прямого эфира пообещал рассмотреть этот вопрос. Он также отметил, что подобные площадки планируется построить и в других районах города. Градоначальник сообщил, что сложность может возникнуть с теми жителями микрорайона, которые не имеют животных. Они могут выступить против.

Напомним, в Нижнем Тагиле вновь ищут подрядчика для проектировки строительства собачьего приюта.

В Свердловской области открылся первый межмуниципальный приют для животных
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Животные#Выгул собак#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика