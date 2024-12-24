В Нижнем Тагиле военный получил положенную выплату после жалоб

Управление социальной политики №21 мотивировало отказ отсутствием подтверждения соблюдения условий выплаты. Однако суд признал решение управления незаконным, удовлетворив иск прокуратуры. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.