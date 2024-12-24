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Posted 24 декабря, 06:49

Published 24 декабря, 06:49

Modified 24 декабря, 06:51

Updated 24 декабря, 06:51

В Нижнем Тагиле военный получил положенную выплату после жалоб

В Нижнем Тагиле военный получил положенную выплату после жалоб

24 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI.
Нижнетагильский военный получил положенную выплату после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила добилась выплаты 150 тысяч рублей участнику СВО, которому ранее отказали в региональной компенсации за ранение.

Управление социальной политики №21 мотивировало отказ отсутствием подтверждения соблюдения условий выплаты. Однако суд признал решение управления незаконным, удовлетворив иск прокуратуры. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге раненый боец СВО не мог получить положенные выплаты.

Свердловский боец СВО перестал получать выплаты из-за признания его беглецом
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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