В Нижнем Тагиле запускают автобусный маршрут №77 Гальянка-Вагонка

Posted 24 декабря, 16:15
Published 24 декабря, 16:15
Modified 24 декабря, 16:17
Updated 24 декабря, 16:17
После продолжительного ожидания жители Нижнего Тагила смогут воспользоваться долгожданным маршрутом №77, который свяжет Гальянку и Вагонку после новогодних праздников. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев через свои социальные сети.
Маршрут пролегает от торгового центра «Кит» до УВЗ. Сначала маршрут должен был стартовать от «Глобуса» по Черноисточинскому шоссе. Но для увеличения количества рейсов и сокращения интервалы между ними — изменили маршрут, сообщает ИА «Все новости».
Для перевозки пассажиров будут использоваться современные автобусы большого размера. Впервые за последние 7 лет в городе появляется такой общественный транспорт. Каждый из трех транспортных средств способен принять на борт до 100 человек. Автобусы обошлись муниципалитету в 65 миллионов рублей.
Напомним, что ранее у свердловчан появилась возможность следить за передвижениями общественного транспорта с помощью мобильного приложения.