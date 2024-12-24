В Нижнем Тагиле запускают автобусный маршрут №77 Гальянка-Вагонка

Для перевозки пассажиров будут использоваться современные автобусы большого размера. Впервые за последние 7 лет в городе появляется такой общественный транспорт. Каждый из трех транспортных средств способен принять на борт до 100 человек. Автобусы обошлись муниципалитету в 65 миллионов рублей.