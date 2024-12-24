В прокуратуре в Нижнем Тагиле начали проверку после побега заключенных

Posted 24 декабря, 08:51
Published 24 декабря, 08:51
Modified 24 декабря, 08:53
Updated 24 декабря, 08:53
Сотрудники во время проверки оценят, как сотрудники исправцентра контролировали отбывание наказания заключенными. По итогам мероприятия будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, побег произошел 23 декабря 2024 года в вечернее время. Беглецы находились в исправительном центре для отбывания наказания, которое им назначил суд. Вскоре их отсутствие было замечено.