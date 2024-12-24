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Posted 24 декабря, 08:51

Published 24 декабря, 08:51

Modified 24 декабря, 08:53

Updated 24 декабря, 08:53

В прокуратуре в Нижнем Тагиле начали проверку после побега заключенных

В прокуратуре в Нижнем Тагиле начали проверку после побега заключенных

24 декабря 2024, 08:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Заключенные сбежали из исправцентра в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района начала проверку после того, как из исправцентра сбежали три заключенных.

Сотрудники во время проверки оценят, как сотрудники исправцентра контролировали отбывание наказания заключенными. По итогам мероприятия будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, побег произошел 23 декабря 2024 года в вечернее время. Беглецы находились в исправительном центре для отбывания наказания, которое им назначил суд. Вскоре их отсутствие было замечено.

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