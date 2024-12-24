В Ревде местный житель заплатит 250 тысяч сбитой катером женщине

Posted 24 декабря, 07:35
Published 24 декабря, 07:35
Modified 24 декабря, 07:37
Updated 24 декабря, 07:37
Суд Режа взыскал с владельца катера 250 000 рублей компенсации морального вреда в пользу местной жительницы. Женщина получила серьезное повреждение руки (частичный разрыв мышц) в результате столкновения с катером на реке Реж в июле 2024 года.
Прокуратура поддержала иск, указав на разумность и справедливость требований пострадавшей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, работник из Свердловской области получит компенсацию за травму в ДТП в рабочее время.