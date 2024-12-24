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Posted 24 декабря, 07:35

Published 24 декабря, 07:35

Modified 24 декабря, 07:37

Updated 24 декабря, 07:37

В Ревде местный житель заплатит 250 тысяч сбитой катером женщине

В Ревде местный житель заплатит 250 тысяч сбитой катером женщине

24 декабря 2024, 07:35
Фото: 1MI.
В Реже местная жительница получила компенсацию за травму, полученную при столкновении с катером.

Суд Режа взыскал с владельца катера 250 000 рублей компенсации морального вреда в пользу местной жительницы. Женщина получила серьезное повреждение руки (частичный разрыв мышц) в результате столкновения с катером на реке Реж в июле 2024 года.

Прокуратура поддержала иск, указав на разумность и справедливость требований пострадавшей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, работник из Свердловской области получит компенсацию за травму в ДТП в рабочее время.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Компенсация#Екатеринбург#Инцидент
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