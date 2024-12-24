В Свердловской области открылся первый межмуниципальный приют для животных

Posted 24 декабря, 12:42
Published 24 декабря, 12:42
Modified 24 декабря, 12:44
Updated 24 декабря, 12:44
Здесь найдут кров и пищу бесхозяйные кошки и собаки. Строительство помещения обошлось в пол сотни млн рублей. Деньги выделены из регионального бюджета. Приют построен по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
В помещении имеется ветпункт, зона для карантинных животных и большие вольеры.
Такие же приюты планируется создать в Верхнесалдинском, Алапаевском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах области, сообщает региональный департамент информполитики.
Напомним, нелегальный приют с сотней собак сносят в Среднеуральске.