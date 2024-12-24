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Posted 24 декабря, 12:42

Published 24 декабря, 12:42

Modified 24 декабря, 12:44

Updated 24 декабря, 12:44

В Свердловской области открылся первый межмуниципальный приют для животных

В Свердловской области открылся первый межмуниципальный приют для животных

24 декабря 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Асбесте открыли приют для почти трех сотен бездомных животных.

Здесь найдут кров и пищу бесхозяйные кошки и собаки. Строительство помещения обошлось в пол сотни млн рублей. Деньги выделены из регионального бюджета. Приют построен по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

В помещении имеется ветпункт, зона для карантинных животных и большие вольеры.

Такие же приюты планируется создать в Верхнесалдинском, Алапаевском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах области, сообщает региональный департамент информполитики.

Напомним, нелегальный приют с сотней собак сносят в Среднеуральске.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Животные#Приют#Бездомные животные#Приют для животных#Екатеринбург
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