Вкусные пшеничные отруби определите на глаз: 4 признака, которые откроют правду

Posted 24 декабря, 13:15
Published 24 декабря, 13:15
Modified 24 декабря, 13:17
Updated 24 декабря, 13:17
Пшеничные отруби — это ценные побочные продукты переработки пшеницы, богатые клетчаткой, минералами и витаминами. Как отмечает врач-эндокринолог и диетолог Елена Сюрашкина, в них содержится бета-каротин, витамины Е, К, группы В.
Стоит отметить, что содержание железа, магния, фосфора, меди и селена в 100 г отрубей более чем на 100% покрывает суточную потребность организма в этих веществах. А содержание марганца в 100 г продукта превышает суточную норму в целых пять раз, — говорит эксперт.
Приобрести этот вкусный и полезный продукт сегодня можно как в продуктовых магазинах, так и в аптеках. К сожалению, далеко не все отруби, которые есть в ассортименте, одинаково вкусны и полезны. Как же не нарваться на подделку и купить по-настоящему ценный и вкусный продукт?
Во-первых, специалисты Роскачества рекомендуют покупать молотые, а не гранулированные отруби. Дело в том, что в последние производители могут добавлять различные вещества — например, красители, усилители вкуса, которые не слишком полезны для организма. Обязательно изучите этикету и посмотрите состав, который обычно прописан очень мелким шрифтом.
Во-вторых, обратите внимание на цвет. Светло-бежевый или кремовый оттенок — то, что нужно. Свежие отруби не должны иметь темный и неравномерный окрас.
В-третьих, у свежих отрубей нейтральный вкус без каких-либо примесей. Если вы ощущаете даже небольшую горчинку, продукт испорчен.
В-четвертых, важен запах. Свежие отруби ничем не пахнут, однако в залежавшихся упаковках появляется запах плесени и затхлости. Употреблять такой продукт в пищу просто опасно.
Также нужно помнить, что вскрытая пачка отрубей хранится только в холодильнике в банке или контейнере с плотной крышкой. В противном случае отруби быстро впитают в себя посторонние ароматы.
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