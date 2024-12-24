Вкусные пшеничные отруби определите на глаз: 4 признака, которые откроют правду

Приобрести этот вкусный и полезный продукт сегодня можно как в продуктовых магазинах, так и в аптеках. К сожалению, далеко не все отруби, которые есть в ассортименте, одинаково вкусны и полезны. Как же не нарваться на подделку и купить по-настоящему ценный и вкусный продукт?