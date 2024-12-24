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Posted 24 декабря, 07:22

Published 24 декабря, 07:22

Modified 24 декабря, 07:24

Updated 24 декабря, 07:24

Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на Серовском тракте

Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на Серовском тракте

24 декабря 2024, 07:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На Серовском тракте автомобиль Skoda Fabia врезался в грузовик. ДТП произошло утром 24 декабря 2024 года.

Автомобилист во время подъема на трассу в сторону Московского тракта оказался на встречной полосе, где врезался в грузовую машину, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

В аварии погиб мужчина, сидевший за рулем иномарки. По словам медицинских специалистов, он умер во время движения. В полиции проводится проверка по факту ЧП.

Напомним, в Екатеринбурге автобус №70 попал в ДТП, в котором пострадали семь пассажиров.

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