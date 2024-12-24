Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком на Серовском тракте

Posted 24 декабря, 07:22
Published 24 декабря, 07:22
Modified 24 декабря, 07:24
Updated 24 декабря, 07:24
Автомобилист во время подъема на трассу в сторону Московского тракта оказался на встречной полосе, где врезался в грузовую машину, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии погиб мужчина, сидевший за рулем иномарки. По словам медицинских специалистов, он умер во время движения. В полиции проводится проверка по факту ЧП.
Напомним, в Екатеринбурге автобус №70 попал в ДТП, в котором пострадали семь пассажиров.