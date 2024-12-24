Жительница Екатеринбурга начала рожать, увидев свое фото в больнице

Posted 24 декабря, 09:39
Published 24 декабря, 09:39
Modified 24 декабря, 09:41
Updated 24 декабря, 09:41
В Екатеринбурге жительница подала в суд на больницу из-за размещения своей фотографии.
Выяснилось, что в одно из частных лечебных учреждений к гинекологу заглянула беременная женщина. В очереди на прием она увидела свой снимок с младенцем, которого родила ранее здесь же. Клиентка потребовала убрать фото, поскольку не давала согласия на его размещение в публичном доступе.
Однако персонал ей отказал. Из-за переживаний у женщины случились преждевременные роды.
После мать обратилась в суд с требованием взыскать с клиники моральный ущерб в размере почти 2 миллионов рублей, пишет телеграм-канал «Ural Mash». Но суд присудил истице лишь 10 тысяч. Фотография из коридора медицинского учреждения пропала.
Ранее Областной суд Екатеринбурга оставил бывшего заместителя министра Михаила Шилиманова в колонии. Экс-чиновник просил смягчить меру наказания.