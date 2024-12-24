tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 09:39

Published 24 декабря, 09:39

Modified 24 декабря, 09:41

Updated 24 декабря, 09:41

Жительница Екатеринбурга начала рожать, увидев свое фото в больнице

Жительница Екатеринбурга начала рожать, увидев свое фото в больнице

24 декабря 2024, 09:39
Фото: 1MI.
Роженица из Екатеринбурга попыталась отсудить у медицинского учреждения крупную сумму за моральный вред: клиника без спроса разместила в холле ее фото.

В Екатеринбурге жительница подала в суд на больницу из-за размещения своей фотографии.

Выяснилось, что в одно из частных лечебных учреждений к гинекологу заглянула беременная женщина. В очереди на прием она увидела свой снимок с младенцем, которого родила ранее здесь же. Клиентка потребовала убрать фото, поскольку не давала согласия на его размещение в публичном доступе.

Однако персонал ей отказал. Из-за переживаний у женщины случились преждевременные роды.

После мать обратилась в суд с требованием взыскать с клиники моральный ущерб в размере почти 2 миллионов рублей, пишет телеграм-канал «Ural Mash». Но суд присудил истице лишь 10 тысяч. Фотография из коридора медицинского учреждения пропала.

Ранее Областной суд Екатеринбурга оставил бывшего заместителя министра Михаила Шилиманова в колонии. Экс-чиновник просил смягчить меру наказания.

Читайте также:
В Кузбассе провели уникальную операцию беременной женщине«Не ваше дело»: мать из Екатеринбурга прокомментировала беременность 14-летней дочериСвердловская ветклиника уволила девушку из-за беременности
Девочка, сломавшая палец на парковке, получит 100 тысяч компенсации от ТСЖ
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Суд#Мать#Моральный вред#Екатеринбург#Разбирательство#Платная клиника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика