Жительница Екатеринбурга начала рожать, увидев свое фото в больнице

Выяснилось, что в одно из частных лечебных учреждений к гинекологу заглянула беременная женщина. В очереди на прием она увидела свой снимок с младенцем, которого родила ранее здесь же. Клиентка потребовала убрать фото, поскольку не давала согласия на его размещение в публичном доступе.