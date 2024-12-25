11-летняя пассажирка Renault Arkana пострадала в массовом ДТП в Каменске-Уральском

Posted 25 декабря, 03:35
Published 25 декабря, 03:35
Modified 25 декабря, 03:37
Updated 25 декабря, 03:37
Водитель «ГАЗели» вылетел на перекресток, несмотря на то, что был красный светофорный сигнал, и врезался в две иномарки. По его словам, у него ухудшилось самочувствие, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В ДТП получила травму девочка, которая ехала в Renault. Ее отвезли в медучреждение с переломом руки. В момент ЧП она находилась на заднем сиденье и пристегнута специальным ремнем.
Напомним, в Екатеринбурге автобус попал в аварию, в которой пострадали несколько пассажиров.