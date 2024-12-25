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Posted 25 декабря, 03:35

Published 25 декабря, 03:35

Modified 25 декабря, 03:37

Updated 25 декабря, 03:37

11-летняя пассажирка Renault Arkana пострадала в массовом ДТП в Каменске-Уральском

11-летняя пассажирка Renault Arkana пострадала в массовом ДТП в Каменске-Уральском

25 декабря 2024, 03:35
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Каменске-Уральском попали в аварию «ГАЗель» и машины Renault Arkana и Volkswagen Jetta на пересечении улиц Шестакова — Суворова. ДТП случилось 24 декабря 2024 года.

Водитель «ГАЗели» вылетел на перекресток, несмотря на то, что был красный светофорный сигнал, и врезался в две иномарки. По его словам, у него ухудшилось самочувствие, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В ДТП получила травму девочка, которая ехала в Renault. Ее отвезли в медучреждение с переломом руки. В момент ЧП она находилась на заднем сиденье и пристегнута специальным ремнем.

Напомним, в Екатеринбурге автобус попал в аварию, в которой пострадали несколько пассажиров.

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