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Posted 25 декабря, 09:10

Published 25 декабря, 09:10

Modified 25 декабря, 09:12

Updated 25 декабря, 09:12

19-летним поджигателем банкомата в Екатеринбурге оказался студент-медик

19-летним поджигателем банкомата в Екатеринбурге оказался студент-медик

25 декабря 2024, 09:10
Фото: 1MI.
Банкоматы в Екатеринбурге поджег студент медуниверситета.

Поджигателем оказался житель Челябинска. Молодой человек в свободное время работал курьером и вел свой блог в интернете. В нем он рассказывал о тренировках и ПП.

Молодой человек имеет положительные характеристики. Его обманули мошенники. Сначала по стандартной схеме сообщили о необходимости «продления договора» и попросили назвать коды из СМС. Затем позвонили якобы из полиции и сообщили, что это были мошенники и что теперь надо пойти взять кредит и перевести на безопасный счет.

А затем мошенники вновь под видом полиции потребовали принять участие в операции и взорвать петарду у банкоматом. Молодой человек все это выполнил, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

В полиции рассказали, что сейчас таких случаев происходит много. Люди с измененным сознанием выполняют любые приказы мошенников.

Ранее в пригороде Нижнего Тагила преступники пытались взорвать банкомат «УБРиР».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Поджог#Екатеринбург#Поджигатель
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