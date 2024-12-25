19-летним поджигателем банкомата в Екатеринбурге оказался студент-медик

Молодой человек имеет положительные характеристики. Его обманули мошенники. Сначала по стандартной схеме сообщили о необходимости «продления договора» и попросили назвать коды из СМС. Затем позвонили якобы из полиции и сообщили, что это были мошенники и что теперь надо пойти взять кредит и перевести на безопасный счет.