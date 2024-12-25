19-летним поджигателем банкомата в Екатеринбурге оказался студент-медик

Posted 25 декабря, 09:10
Published 25 декабря, 09:10
Modified 25 декабря, 09:12
Updated 25 декабря, 09:12
Поджигателем оказался житель Челябинска. Молодой человек в свободное время работал курьером и вел свой блог в интернете. В нем он рассказывал о тренировках и ПП.
Молодой человек имеет положительные характеристики. Его обманули мошенники. Сначала по стандартной схеме сообщили о необходимости «продления договора» и попросили назвать коды из СМС. Затем позвонили якобы из полиции и сообщили, что это были мошенники и что теперь надо пойти взять кредит и перевести на безопасный счет.
А затем мошенники вновь под видом полиции потребовали принять участие в операции и взорвать петарду у банкоматом. Молодой человек все это выполнил, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
В полиции рассказали, что сейчас таких случаев происходит много. Люди с измененным сознанием выполняют любые приказы мошенников.
Ранее в пригороде Нижнего Тагила преступники пытались взорвать банкомат «УБРиР».