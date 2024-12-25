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Posted 25 декабря, 07:24

Published 25 декабря, 07:24

Modified 25 декабря, 07:26

Updated 25 декабря, 07:26

Глава СК держит на контроле дело об изнасиловании девочки в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании мигрантом школьницы в Екатеринбурге

25 декабря 2024, 07:24
Фото: 1MI.

Глава СК держит на контроле дело об изнасиловании девочки в Екатеринбурге

Сюжет
Мигранты
В федеральном ведомстве ждут подробный отчет об инциденте в столице Урала.

Глава федерального Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании в Екатеринбурге школьницы. Преступление, по данным силовых ведомств, совершил мигрант из Таджикистана.

21-летний иностранный гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, угрожая жертве убийством. При этом насильник снимал все на видео.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. В полицию обратилась мать пострадавшей.

Александр Бастрыкин ждет от екатеринбургских сотрудников СК отчета по ходу расследования.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге под видом офиса фирмы, предоставляющей услуги по уборке, неизвестные открыли рабочий дом.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Уголовное дело#Изнасилование#Мигранты#Преступление#Нелегальный мигрант#Екатеринбург
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