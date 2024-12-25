Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании мигрантом школьницы в Екатеринбурге

Posted 25 декабря, 07:24
Published 25 декабря, 07:24
Modified 25 декабря, 07:26
Updated 25 декабря, 07:26
Глава федерального Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании в Екатеринбурге школьницы. Преступление, по данным силовых ведомств, совершил мигрант из Таджикистана.
21-летний иностранный гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, угрожая жертве убийством. При этом насильник снимал все на видео.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет. В полицию обратилась мать пострадавшей.
Александр Бастрыкин ждет от екатеринбургских сотрудников СК отчета по ходу расследования.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге под видом офиса фирмы, предоставляющей услуги по уборке, неизвестные открыли рабочий дом.